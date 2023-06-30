حجب مواقع إخباريّة مرتبطة بقائد "فاغنر" في روسيا

حجبت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات، مواقع إخبارية تنتمي إلى مجموعة "باتريوت" الإعلامية، القريبة من قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، الجمعة، بعد تمرد مسلح فاشل.

وأفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، بأن العديد من المواقع الإخبارية السياسية والاقتصادية الروسية، بما في ذلك "ريا فان"، وكلها مرتبطة بمجموعة بريغوجين، حجبت في روسيا.

وظهرت هذه المواقع في سجل "الوصول المقيد" الخاص "روسكومنادزور"، وهي وكالة حكومية مسؤولة عن حجب المحتوى غير القانوني والمتطرف، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والموارد الأخرى، المحظورة من قبل السلطات.

وأعلنت وسيلتا اعلام مرتبطتان بمجموعة "باتريوت"، هما "نيفسكي نوفوستي" و"إكونوميكا سيغودنيا"، وقف انشطتهما، وفقا لقناتي "تليغرام"، التابعتين لهما.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من التمرد الفاشل لمقاتلي فاغنر الذي أطلقه بريغوجين، مضعفا سلطة الرئيس فلاديمير بوتين.

ولاحقا، أوقف بريغوجين حركة التمرد ووافق على التوجه إلى بيلاروسيا، بفضل وساطة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حليف موسكو.

وإلى جانب "فاغنر"، لبريغوجين العديد من الأنشطة الأخرى مثل الإعلام والمطاعم.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه كان حتى أايار/ مايو، رئيسا لمجلس إدارة مجموعة "باتريوت" الإعلامية التي تم إنشاؤها في 2019 ، ثم نائب رئيس مجلس إدارتها.