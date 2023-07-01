كينيا: شاحنة تنحرف عن مسارها وتقتل 51 شخصا في سوق شعبي

قال قائد الشرطة في منطقة ريفت فالي، توم أديرا، لـ"لأسوشيتدبرس" إن ضباط الشرطة في موقع الحادث أحصوا 51 جثة، لكن يعتقد أن المزيد من الأشخاص مازالوا محاصرين داخل حطام السيارات.

أعلنت الشرطة في كينيا عن مقتل 51 شخصا على الأقل جراء اصطدام شاحنة بالعديد من السيارات الأخرى، وتجار سوق في غربي البلاد.

وقع الحادث، مساء الجمعة، في موقع معروف بوقوع حوادث السيارات بالقرب من بلدة لوندياني في منطقة ريفت فالي والتي تقع على مسافة 200 كيلومتر تقريبا شمال غرب العاصمة نيروبي.

قال قائد الشرطة في منطقة ريفت فالي، توم أديرا، لـ"لأسوشيتدبرس" إن ضباط الشرطة في موقع الحادث أحصوا 51 جثة، لكن يعتقد أن المزيد من الأشخاص مازالوا محاصرين داخل حطام السيارات.

من مكان الحادث (AP)

من جانبها، قالت جمعية الصليب الأحمر الكينية، اليوم السبت، إن 32 شخصا أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات، وطلبت من المواطنين الكينيين التبرع بالدم.

وأضافت أن هطول أمطار غزيرة أعاق جهود الإنقاذ ولا يزال أشخاص محاصرين في سيارات محطمة.

بدوره، زار كيبشومبا موركومين وزير النقل موقع الحادث، صباح السبت، وقال إن الحكومة ستنقل السوق إلى موقع آخر بعيدا عن الطرق السريعة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وكتب الرئيس وليام روتو رسالة تعزية للعائلات الثكلى عبر توتير، ووصف الحادث بأنه "مؤلم" وحث سائقي السيارات ليكونوا "أكثر حذرا".

نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن الشاحنة انحرفت عن الطريق السريع الرئيسي وصدمت العديد من المركبات قبل أن تصدم بالمارة والتجار.

شارك الشهود صورا لحطام السيارات التي تعرضت للتشويه، بحيث يصعب التعرف عليها.

وقالت الشرطة، أمس الجمعة، إن عمليات الإنقاذ سوف تستمر ليلا.

قالت جمعية الصليب الأحمر إنها أقامت مراكز في المستشفيات، حيث يمكن للأشخاص الإبلاغ عن أحبائهم الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وتقديم الدعم النفسي لمن تأثروا بالحادث.