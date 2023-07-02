تنظيم مبكر لموسم الحج المقبل.. الأولوية لمن تسبق من الدول

"الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار المواقع المناسبة لها في المشاعر، بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن"

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، أن الأولوية في موسم الحج المقبل 1445 هجرية (2024 ميلادية) ستكون لمَن تسبق من الدول، ولن تكون هناك معاملة تفضيلية لحجاج دولة على حساب أخرى في توزيع المواقع بالمشاعر المقدسة في الموسم القادم.

إعلان الربيعة جاء خلال الدورة الخامسة والأربعين لحفل ختامي سنوي بعنوان "ختامه مسك"، نظمته مساء السبت وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية التنموية 2030، وفقا لوسائل إعلام محلية الأحد بينها صحيفتا "الرياض" و"عكاظ".

وأكد الربيعة أن "الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار المواقع المناسبة لها في المشاعر، بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن".

وحتى موسم حج 1444، كانت السلطات السعودية تحدد بنفسها أماكن تواجد بعثات الحج لكل دولة في المشاعر المقدسة وفقا لاعتبارات خاصة ليس بينها أسبقية اتمام إجراءات الحج.

وكشف الربيعة عن أول تنظيم مبكر لإجراءات الحج في تاريخ المملكة، على أن يبدأ مع موسم 2024، مضيفا أنه تم الجمعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج للموسم القادم وتتضمن حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، لضمان الاستعداد المبكر لموسم 1445.

و"في 16 سبتمبر/ أيلول 2023، سيتم البدء بالاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني، على أن تنتهي الاجتماعات وإتاحة باقات الخدمة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023"، كما أوضح الربيعة.

وتابع: في "25 فبراير/ شباط 2024، فسيتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر، والدول التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في أخذ الأماكن واختيار المواقع المناسبة لها في المشاعر، ولن تكون هناك مواقع محددة لدول، فالمواقع تحدد على مَن ينتهي أولا من جميع التعاقدات".

أما "في 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس/ آذار 2024، فسيبدأ إصدار تأشيرات الحج، على أن تنتهي في 20 شوال 29 أبريل/ نيسان المقبل، ويبدأ وصول الحجاج إلى المملكة في 1 ذي القعدة 9 مايو/ أيار المقبل"، بحسب الربيعة.

وأتمت السلطات السعودية موسم 1444 بنجاح، وشهد أول عودة كاملة للحجاج بعد جائحة كورونا، إذ بلغ عدد ضيوف الرحمن حوالي 1.8 مليون حاج، بينما بلغ العدد الموسم الماضي 899 ألفا و353.

واقتصر موسم 2021 على 60 ألفا فقط من داخل المملكة، مقابل نحو 10 آلاف حاج من داخل السعودية موسم 2020، بينما كان عدد الحجاج في موسم 2019 حوالي 2.5 مليون من كافة أرجاء العالم.