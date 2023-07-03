القوات الروسية تتقدم على عدة جبهات: مكتب للتحقيق بحرب أوكرانيا يفتتح في لاهاي

تتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع أدلة، وينظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب لكييف.

تضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة (أ.ب)

يفتتح، اليوم الإثنين، في لاهاي مكتب دولي مكلف التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما ينظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة في نهاية المطاف لمحاكمة القادة الروس.

يجمع المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا، مدعين عامين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

تتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع أدلة، وينظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب لكييف.

وفي إطار افتتاح هذا المركز، يعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمرا صحافيا في مقر الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي في لاهاي، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة "يوروجست" في بيان.

ومن بين هؤلاء خصوصا المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائب المدعي العام الأميركي كينيث بولايت، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رينديرز، وفقا لـ"يوروجست".

تضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة، منذ اكتشاف مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية في نيسان/أبريل 2022، من مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية. وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية إنشاء المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا.

وقالت بروكسل إن هدف المركز يتمثل في "محاكمة المسؤولين عن غزو" أوكرانيا.

كييف تقر بتقدم القوات الروسية على جبهات عدة

أقرت كييف بعد شهر تقريبا على انطلاق هجومها المضاد، بأن القوات الروسية تتقدم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد، حيث تدور "معارك ضارية"، مؤكدة بالمقابل أن قواتها تحرز بعض التقدم في جنوب البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على قناتها في تطبيق تلغرام أن "معارك ضارية تدور في كل مكان (...) الوضع معقد"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وأوضحت أن "العدو يتقدم في مناطق أفدييفكا وماريينكا وليمان. العدوّ يتقدم أيضا في قطاع سفاتوفو".

أما القوات الأوكرانية فتمكنت، بحسب ماليار، من تحقيق "نجاح جزئي" مع تقدمها في الجهة الجنوبية من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

ولفتت نائبة وزير الدفاع إلى أنه في جنوب البلاد تحقق القوات الأوكرانية تقدما "تدريجيا" في مواجهة "مقاومة شديدة من العدو" وحقول ألغام.

وأضافت أنّ القوات الأوكرانية "تعمل بإصرار وبدون توقف على تهيئة الظروف لتحقيق تقدّم سريع قدر الإمكان".