روسيا تسقط مسيّرات قرب موسكو وتحمّل أوكرانيا مسؤولية "عمل إرهابي"

منذ بدء موسكو غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استهدفت طائرات مسيّرة عددا من المدن الروسية، في هجمات شهدت تزايدا في الأشهر الماضية.

أعلنت روسيا الثلاثاء إسقاط خمس طائرات مسيّرة قرب العاصمة موسكو، محمّلة أوكرانيا المسؤولية عن ارتكاب "عمل إرهابي" أدى لاضطراب الحركة في مطار فنوكوفو الدولي القريب من العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة" ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة الروسية.

وأشارت إلى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام "أساليب الحرب الإلكترونية"، مؤكدة عدم وقوع ضحايا.

وأدى الهجوم إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية في مطار فنوكوفو بعدما أسقطت إحدى المسيّرات قرب كوبينكا الواقعة على مسافة 40 كيلومترا منه، وفق ما نقلت الوكالات الروسية عن خدمات الطوارئ.

وأكدت الوكالة الروسية للملاحة الجوية (روسافياتسيا) أن المطار "عاود نشاطه" اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بعدما كانت السلطات قد اضطرت إلى تحويل مسار بعض الرحلات التي كانت متجهة إليه إلى مطارات أخرى.

ودانت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا الهجوم.

وكتبت عبر "تلغرام": "محاولة نظام كييف استهداف منطقة تقع فيها منشآت بنى تحتية مدنية، بما فيها مطار يستقبل رحلات دولية، هي عمل إرهابي جديد".

ورأت أنه نظرا لأن الرئيس الأوكراني فولوديمير "زيلينسكي يرتكب هذه الأعمال الإرهابية باستخدام أسلحة زوده (بها) الغرب أو تم شراؤها بتمويل غربي، فالأمر يعدّ إرهابا دوليا".

ومنذ بدء موسكو غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استهدفت طائرات مسيّرة عددا من المدن الروسية، في هجمات شهدت تزايدا في الأشهر الماضية.

ونادرا ما بلغت هذه المسيّرات منطقة موسكو ومحيطها الواقعة على مسافة 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا. وفي أيار/مايو، أعلنت السلطات الروسية إسقاط مسيّرتين فوق الكرملين، قبل أيام من تعرّض مبانٍ مرتفعة في العاصمة لهجوم مماثل.

واستخدمت موسكو بدورها بشكل مكثّف سلاح المسيّرات ضد أهداف عدة في أوكرانيا.