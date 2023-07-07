الكرملين: روسيا ستتابع "عن كثب" محادثات زيلينسكي وإردوغان

تأتي زيارة زيلينسكي إلى تركيا في وقت تهدد فيه موسكو بعدم تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية الذي ترعاه تركيا وتنتهي مدته في تموز/يوليو.

قال الكرملين الجمعة إنه "سيتابع عن كثب" المحادثات التي سيجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يصل مساء إلى تركيا، مع نظيره رجب طيب إردوغان.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لصحافيين "سنتابع عن كثب نتائج المفاوضات وسنواصل شراكتنا البناءة مع أنقرة".

ورحب بيسكوف بـ"دور الوسيط" الذي يقوم به إردوغان في النزاع الأوكراني مشددا على أن الرئيس التركي "بذل مرات عدة جهودا كبيرة لحل مشاكل مختلفة".

وأضاف "سنكون مهتمين بمعرفة مواضيع البحث بين إردوغان وزيلينسكي. هذا أمر مهم".

وينتظر وصول زيلينسكي مساء الجمعة إلى إسطنبول في زيارة تعقد قبل قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي في 11 تموز/يوليو و12 منه في فيلنيوس في ليتوانيا.

وتأتي أيضا في وقت تهدد فيه موسكو بعدم تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية الذي ترعاه تركيا وتنتهي مدته في تموز/يوليو.

وفي السياق، صرح زيلينسكي الجمعة أنه "من الصعب" محاربة روسيا إذا لم تتسلم كييف أسلحة بعيدة المدى، مؤكدا أن قرار تسليمها "رهن فقط" بالولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي خلال زيارة لبراغ "بدون أسلحة بعيدة المدى من الصعب ليس فقط تنفيذ مهام هجومية ولكن أيضًا وبصراحة، عمليات دفاعية". وأضاف "أننا نناقش ذلك مع الولايات المتحدة، الأمر رهن بها وحدها".