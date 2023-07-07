غروسي: إحراز تقدم بشأن الوصول إلى محطة زابوريجيا

كانت أوكرانيا التي شهدت محطة تشرنوبيل للطاقة الواقعة في شمالها في 1986 خلال الحقبة السوفياتية، أسوأ كارثة نووية في التاريخ، قد اتهمت موسكو الثلاثاء بالتحضير "لاستفزاز" في الموقع.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الجمعة أن الوكالة "تحرز تقدما" بشأن الوصول إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعدما تحدثت كييف عن احتمال وجود متفجرات على سطحها.

وقال غروسي في طوكيو "أظن أننا نحرز تقدما".

وأوضح أن مسؤولين زاروا مواقع تشمل أحواض التبريد لكن لم يحصلوا بعد على إذن بزيارة السطح الذي تؤكد أوكرانيا أن عبوات ناسفة محتملة زرعت عليه. وقال "أميل إلى الاعتقاد بأننا سنحصل على هذا التصريح".

وتابع غروسي "إنها منطقة قتال، ومنطقة حرب نشطة لذلك قد يستغرق الأمر في بعض الأحيان يوما أو يومين للحصول على التصاريح".

وكانت أوكرانيا التي شهدت محطة تشرنوبيل للطاقة الواقعة في شمالها في 1986 خلال الحقبة السوفياتية، أسوأ كارثة نووية في التاريخ، قد اتهمت موسكو الثلاثاء بالتحضير "لاستفزاز" في الموقع.

ويؤكد الجيش الأوكراني أنه رصد "أجساما شبيهة بالأجهزة المتفجرة" على سطحي المفاعلين الثالث والرابع في المصنع.

في المقابل، أكدت روسيا أن كييف تخطط لارتكاب "عمل تخريبي" في المصنع.