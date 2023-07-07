قتيل بإطلاق نار على مسجد شرق لبنان

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في إطلاق نار على عدد من المصلين لحظة خروجهم من مسجد في منطقة البقاع شرق لبنان.

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في إطلاق نار على عدد من المصلين لحظة خروجهم من مسجد في منطقة البقاع شرق لبنان.

وذكرت وسائل إعلان لبنانية أن إطلاق النار حصل في مسجد "عكاشة" في بر إلياس. وتوجّهت عناصر من الجيش اللبناني إلى مكان الحادثة وأقامت طوقا أمنيا.

بينما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن وقوع اشتباك بين دورية للجيش أثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر إلياس، ما أدى إلى إصابته.

وأوضح مصدر أمني لبناني تحدث لوكالة "رويترز"، أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة خلال إطلاق نار قرب مسجد بالبقاع.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأمر يرجع لنزاع شخصي.