زيلينسكي عقب لقائه إردوغان: نريد تنفيذ خطة السلام

إردوغان عن زيارة بوتين إلى تركيا الشهر المقبل: "سنحظى خلال ذلك بفرصة بحث تبادل الأسرى (بين روسيا وأوكرانيا) وجهًا لوجه مرة أخرى".

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده "تريد تنفيذ خطة السلام"، وإن تركيا "على استعداد لتولي دور القيادة بهذا الصدد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وأضاف: "أنا هنا (في إسطنبول) لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا"، وأعرب عن "امتنانه للدعم التركي الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها"، كما تقدم بالشكر لنظيره التركي على "دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود".

إردوغان: بوتين سيزور تركيا وأوكرانيا تستحق عضوية الناتو

من جهته، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أوكرانيا "تستحق بلا شك عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو".

وشدد في المؤتمر الصحفي مع نظيره الأوكراني، الجمعة، عقب لقاء ثنائي وآخر بين الوفود، على أن تركيا "تعد أكثر بلد يبذل جهودًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقًا لأسس القانون الدولي"، وتعهد بتقديم تركيا "كافة أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجددًا".

ممر الحبوب

إلى ذلك، "تمنى" الرئيس التركي تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في 17 تموز/ يوليو الجاري، وقال: "ننتظر على الأقل تمديد اتفاقية ممر الحبوب 3 أشهر بدلاً من شهرين".

وفي السياق كشف إردوغان عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا الشهر المقبل، وقال "سنحظى خلال ذلك بفرصة بحث تبادل الأسرى (بين روسيا وأوكرانيا) وجهًا لوجه مرة أخرى".

كما ونقلت "الأناضول" عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قوله في تصريحات صحفية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة: "آمل أن يتوجه الجميع إلى تركيا بخصوص هذا الأمر، ونتحدث مع أنقرة بهذا الصدد مرتين أو ثلاثًا في الأسبوع".

وحذر غريفيث من أن الإخفاق في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قد تكون له "عواقب وخيمة"، حيث إنها توفر جزءً كبيرًا من احتياجات الحبوب في العالم. وشدد على أهمية تمديد الاتفاقية لتأمين الغذاء لشعوب إفريقيا، مضيفًا: "لا نريد أن نعيش الوضع نفسه كل 3 شهور، فهذا يضر بشكل كبير بالثقة التجارية، وله تأثير ضار على أسعار الأغذية".

يذكر أنه في تموز/ يوليو 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد الحرب الروسية، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية. وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا، وفي 18 مايو/ أيار الماضي، جرى تمديدها 60 يومًا إضافية.