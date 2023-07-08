6 قتلى إثر قصف روسي شرق أوكرانيا

استهدف قصف روسي، اليوم السبت، مدينة ليمان شرقي أوكرانيا، وخلّف 6 قتلى.

قُتل ستة أشخاص، السبت، في ليمان في شرق أوكرانيا بعدما قصفت المدينة بصواريخ روسية، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح... قرابة الساعة العاشرة"، مشيرا إلى أن "الروس قصفوا المدينة بقاذفات صواريخ متعددة".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن الجمعة أن قرار بلاده تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان "صعبا للغاية"، الا أن كييف في حاجة إليها نظرا لاستنزاف ذخيرتها في مواجهة الغزو الروسي.

وقال بايدن لشبكة "سي أن أن" الأميركية "كان قرارا صعبا للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا".

وأضاف "ذخيرة الأوكرانيين تنفد"، متابعا "هذه حرب ذخائر. هم تنقصهم تلك الذخيرة ونحن تنفد لدينا".

وأكد أنه قرر في نهاية المطاف "اتباع توصية وزارة الدفاع" لتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لفترة "مؤقتة".

وشدد على أن "الأمر الأساسي هو إما أن يمتلكوا هذه الأسلحة لوقف الروس الآن ومنعهم من وقف الهجوم الأوكراني (المضاد)... أو لا يمتلكونها. وأعتقد أنهم في حاجة إليها".