500 يوم من الحرب: ما هو حجم دعم كل دولة لأوكرانيا؟

في البداية ترددت دول غربية عديدة في تسليح كييف بأسلحة ثقيلة، ثم زودتها، تحت ضغوط، بأسلحة تتراوح بين الدبابات الثقيلة وأحدث أنظمة الدفاع.. وفي ما يلي ترصد أبرز المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا منذ بدء الحرب:

تواصل الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تزويد كييف بمساعدات عسكرية متنوعة ومكثفة، مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ500.

هذه الحرب بدأت في 24 شباط/ فبراير 2022، وتبررها روسيا بأن خطط جارتها أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي (الناتو)، بقيادة واشنطن، تهدد الأمن القومي الروسي.

في البداية ترددت دول غربية عديدة في تسليح كييف بأسلحة ثقيلة، ثم زودتها، تحت ضغوط، بأسلحة تتراوح بين الدبابات الثقيلة وأحدث أنظمة الدفاع.

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كما توجد مشاريع لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة، وهو ما سعت كييف إلى تحقيقه باستمرار منذ بداية العام الجاري.

وفي ما يلي ترصد أبرز المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا منذ بدء الحرب:

الولايات المتحدة

واشنطن هي الشريك العسكري الأقوى لكييف منذ بداية الحرب، إذ زودتها بأسلحة ومعدات أكثر من جميع العواصم الأخرى مجتمعة.

وتظهر أحدث أرقام وزارة الخارجية الأميركية أن إجمالي قيمة المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، في ظل إدارة الرئيس جو بايدن (منذ 2021)، تجاوز 42 مليار دولار، بينها أكثر من 41.3 مليار دولار منذ بداية الحرب.

وقدمت واشنطن كميات هائلة من المعدات والأسلحة والذخيرة وأنظمة الدفاع، بينها أكثر من ألفي نظام مضاد للطائرات من طراز "ستينغر"، وما يزيد عن 10 آلاف نظام مضاد للدروع من طراز "جافلين"، وأكثر من 70 ألف نظام وذخيرة أخرى مضادة للدروع.

كما قدمت 198 مدفع "هاوتزر" عيار 15 ملم، و72 مدفع "هاوتزر" عيار 105 ملم، و8 أنظمة دفاع جوي من طراز "ناسامز"، و20 طائرة هليكوبتر من طراز "إم آي- 17" (Mi-17)، و31 دبابة "أبرامز"، و 186 مركبة "برادلي" للمشاة القتالية، وبطارية دفاع جوي "باتريوت".

وأرسلت واشنطن أيضا أنظمة دفاع جوي من طراز "هوك"، و20 نظام دفاع جوي من طراز "أفنجر"، بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات العسكرية والمركبات والصواريخ والذخيرة عالية الجودة.

الاتحاد الأوروبي

قدَّم الاتحاد الأوروبي دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة حوالي 15 مليار يورو، واعتمدت المفوضية الأوروبية قانون دعم إنتاج الذخيرة والصواريخ (ASAP) بهدف تسليم الذخيرة والصواريخ بشكل عاجل إلى أوكرانيا.

ووفقا للجنة، يتضمن البرنامج أيضا تدابير منها التمويل لتعزيز "القدرة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي ومعالجة النقص الحالي في الذخيرة والصواريخ ومكوناتها".

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مزود لأوكرانيا بالمساعدات العسكرية في 2022 بعد الولايات المتحدة، بمساهمة قدرها 6.5 مليار جنيه إسترليني (8.2 مليار دولار) منذ بداية الحرب.

وأفاد تقرير للبرلمان البريطاني، في أواخر أيار/ مايو الماضي، بأن المملكة المتحدة زودت أوكرانيا بأسلحة عالية الجودة، بينها الصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي والمركبات القتالية المدرعة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة طويلة المدى من طراز "إم 270" (M270).

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت المملكة المتحدة عن زيادة كبيرة في الدعم العسكري، بينها 14 دبابة قتال من طراز "تشالنجر 2"، تلاها قرار في أيار/ مايو الماضي بتزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو" وطائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى.

كما أنشأت بريطانيا برنامجا تدريبا طويل الأمد لتدريب 30 ألف جندي أوكراني بحلول نهاية 2023، وفي شباط/ فبراير الماضي، قالت إن التدريب "سيتم توسيعه ليشمل طياري الطائرات السريعة الأوكرانية ومشاة البحرية"، ومن المرجح أن تبدأ "دورة طيران أولية للطيارين الأوكرانيين" في صيف العام الجاري.

ألمانيا

ألمانيا إحدى الدول التي عارضت في البداية المساهمة بأسلحة ثقيلة، لكنها استسلمت في النهاية لضغط متزايد مورس عليها من الحلفاء.

وبلغ التمويل الألماني لأوكرانيا منذ بداية 2023 حوالي 5.4 مليار يورو، بزيادة كبيرة عن أسلحة ومعدات بقيمة ملياري يورو قدمتها برلين العام الماضي.

وتشمل المساعدات الألمانية: 5 قاذفات صواريخ من طراز "مارز 2"، و500 نظام "ستينغر" المضاد للطائرات، وألفين و700 نظام مضاد للطائرات من طراز "ستريلا"، و34 مدفعا ذاتي الدفع من طراز "جيبارد" المضاد للطائرات.

كما تتضمن المساعدات: 14 مدفعا ذاتي الدفع من طراز "بي زد إتش 2000"، و9 دبابات من طراز "بيفر" لتركيب الجسور، ونظامان للدفاع الجوي من طراز "آيريس تي"، و18 دبابة من طراز "ليوبارد 2 أيه 6"، و40 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر".

وحاليا تتم عمليات تسليم جديدة لمساعدات تتضمن: 110 دبابات قتال من طراز "ليوبارد 1"، و20 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر"، و18 مدفعا ذاتي الحركة من طراز "آر سي إتش 155"، و18مدفعا مضادا للطائرات من طراز "جيبارد"، و 16 مدفعا ذاتي الحركة من طراز "زوزانا 2"، و7 دبابات من طراز "بيفر" لتركيب الجسور، و6 أنظمة دفاع جوي من طراز "آيريس تي".

فرنسا

لم تعلن فرنسا ولا أوكرانيا عن كل تفاصيل الدعم العسكري الذي تقدمه باريس، لكن تم الإعلان عن بعض الصفقات أبرزها تسليم 6 مدافع من طراز "تي آر إف 155"، وأنظمة دفاع جوي صاروخي أرض جو من طراز "كروتال" وآخر من طراز "سامب/ تي"، ووحدتي قاذفة صواريخ "إل آي يو" متعددة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك عقب تسليم 18 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع.

كما أرسلت فرنسا أنظمة الدفاع الجوي "ميسترال" وأنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "ميلان" (MILAN) و"إف جي إم- 149 جافلين" ( FGM-148 Javelin) و"أكيرون إم بي" (Akeron MP).

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستزود أوكرانيا بدبابات خفيفة ذات عجلات من طراز "أيه إم إكس- 10 آر سي" (AMX-10RC) وناقلات أفراد مدرعة متعددة الأغراض من طراز "أيه سي إم أيه تي باسيشن" (ACMAT Bastion).

كندا

خصصت كندا أكثر من مليار دولار كندي (ما يزيد عن 748 مليون دولار) كمساعدات عسكرية منذ بداية الحرب، وفقا للأرقام حكومية.

بولندا

في نيسان/ أبريل الماضي، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن قيمة مساعدات بلاده العسكرية لأوكرانيا بلغت نحو 3 مليارات يورو.

ومن بين تلك المساعدات: أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بايرون" (Piorun)، وعدد كبير من مدافع "كراب" ذاتية الحركة، وأكثر من 260 دبابة من طراز "إن- 72" (M-72)، بالإضافة إلى 4 مقاتلات من طراز "ميغ 29" وتخطط لرفع العدد إلى 14.

هولندا

أنفقت هولندا أكثر من 1.9 مليار يورو على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتم تسليم ما قيمته 1.5 مليار يورو من المعدات مباشرة من مخزون الدولة، بينما جرى تسليم الباقي من خلال وسائل أخرى (لم تحددها)، وفقا لوزارة الدفاع.

إسبانيا

تشمل مساعدات إسبانيا أنظمة صواريخ "أبسيده" (Aspide) وأنظمة الدفاع الجوي "هوك" وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات ومدافع هاون والذخيرة، و40 مركبة نقل ثقيل.

وفي 15 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز عن خطط لشحن 20 مركبة نقل ثقيل، بالإضافة إلى 4 دبابات من طراز "ليوبارد 2".

إيطاليا

فور اندلاع الحرب، وافقت إيطاليا على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 110 ملايين يورو.

ومنذ ذلك الحين، وافقت على 6 حزم دعم عسكري كبيرة، بينها معدات فتاكة وغير فتاكة، بحسب وزارة الخارجية الإيطالية.

وتضمنت حزمة أعلنتها رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، خلال زيارتها لكييف في 21 فبراير/ شباط الماضي، نظام صواريخ الدفاع الجوي "إستامب/ تي" (SAMP / T) وعددا غير محدد من أنظمة الدفاع الجوي "سكاي جارد" (Skyguard) و"سبادا" (Spada).

فنلندا

بلغت قيمة دعم فلندنا العسكري لأوكرانيا حوالي 1.2 مليار يورو، وفقا لوزارة الدفاع.

وتعهدت فنلندا مؤخرا بتقديم حزمة الدفاع الـ17 لأوكرانيا، وتشمل أسلحة وذخيرة مضادة للطائرات و6 دبابات "ليوبارد 2" وأسلحة أخرى عالية الجودة.

السويد

عندما بدأت الحرب، تعهدت السويد بتقديم مساعدات عسكرية تتألف من 5 آلاف سلاح مضاد للدبابات و5 آلاف خوذة و5 آلاف درع للجسم، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 500 مليون كرونا سويدية (47.5 مليون دولار).

وأرسلت السويد بالفعل 10 حزم مساعدات بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

النرويج

رصدت النرويج 3 مليارات كرونة نرويجية (300.4 مليون دولار) لدعم أوكرانيا عسكريا العام الماضي، وفقا لأرقام حكومية.

وقدمت أسلحة خفيفة مضادة للدبابات من طراز "إم 72" (M72)، ومدفعية وذخيرة ذاتية الدفع من طراز "إم 109" (M109)، وأنظمة دفاع جوي من طراز "ميسترال"، وصواريخ "هيلفاير"، ومركبات مدرعة "إفيكو" (IVECO).

كما اتفقت أوسلو وكييف على برنامج دعم متعدد السنوات، يتم بموجبه تقديم 15 مليار كرونة (1.4 مليار دولار) سنويا إلى أوكرانيا، نصفها للدعم العسكري.

وأعلنت النرويج أيضا أنها ستمنح كييف وحدتي إطلاق نار من طراز "ناسامز"، بالتعاون مع الولايات المتحدة، وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت أنها ستقدم 8 دبابات "ليوبارد 2" و4 دبابات أخرى ذات أغراض خاصة، بينما أرسلت 3 ثلاثة أنظمة رادار مضادة للبطاريات من طراز "آرثر" و8 أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق من طراز "إم 270" (M270) في أيار/ مايو الماضي.

الدنمارك

ساهمت الدنمارك بحوالي 1.5 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، بينها 80 دبابة من طراز "ليوبارد 1" بالتعاون مع ألمانيا وهولندا، و14 دبابة من طراز "ليوبارد2" بالتعاون مع هولندا.

كما قدمت نظامين للدفاع الجوي، و54 ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113 جي4" (M113 G4)، وأنظمة دفاع ساحلية من طراز "هاربون"، وأنظمة مدفعية من طراز قيصر "8x8"، و407 صواريخ "ستينجر"، و8 آلاف قاذفة صواريخ من طراز "بي آر جي-7" (RPG-7)، و5 آلاف و600 قنبلة "كارل جوستاف" عيار 84 ملم.

إستونيا

قدمت إستونيا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة نحو 400 مليون يورو، وفقا لأرقام حكومية.

وقالت وزارة الخارجية إن الدولة أرسلت عددا غير محدد من مدافع "الهاوتزر" عيار 122 ملم و155 ملم، وأنظمة صواريخ "ميلان" المضادة للدبابات، وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، والألغام المضادة للدبابات، وبنادق "كارل غوستاف إم 2" عديمة الارتداد بالإضافة إلى ذخيرة.