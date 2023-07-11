مسؤول أوكراني: مسيّرات روسية تستهدف ميناء في أوديسا

قال حاكم المنطقة أوليغ كيبر في بيان إن "قوات الدفاع الجوي لم تسمح بتحقق خطة العدو لمهاجمة محطة الحبوب في أحد موانئ أوديسا"، دون أن يحدد اسم الموقع.

أعلن مسؤول محلي أن طائرات مسيّرة روسية استهدفت، ليل الإثنين الثلاثاء، منشآت للحبوب في أحد موانئ منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، والتي تضم ثلاثة منافذ بحرية أساسية في اتفاقية تصدير الحبوب.

وقال حاكم المنطقة أوليغ كيبر في بيان إن "قوات الدفاع الجوي لم تسمح بتحقق خطة العدو لمهاجمة محطة الحبوب في أحد موانئ أوديسا"، دون أن يحدد اسم الموقع.

والمنافذ البحرية أساسية لتصدير الحبوب الاوكرانية بموجب اتفاق تم التوصل إليه رغم النزاع مع روسيا في تموز/ يوليو 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدّته بعد أيام.

يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 26 مسيّرة روسية من أصل 28 حاولت مهاجمة أهداف على أراضيه خلال الليل، وأصابت المسيرتان الأخريان مبنى إداريا.

في منطقة كييف، سقطت شظايا من المسيرات على عدة مناطق دون تسجيل إصابات، وفق ما أشارت أجهزة الطوارئ الحكومية التي نشرت صورا تظهر شظايا متناثرة على الأرض ومسكنا تضرر سقفه.

ومنذ بدأ الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022، أغلقت الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بسبب انتشار السفن الحربية والألغام، إلى أن سمح الاتفاق بمرور صادرات الحبوب.

واتفاق تصدير الحبوب الذي تبلغ مدته 120 يوما تم تمديده لكنه ينتهي في 17 تموز/يوليو.

وقالت روسيا إنها لا ترى أي سبب لتمديده، بدعوى أنّ بعض البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية لم يتم احترامها رغم التزامات الأمم المتحدة المتعاقبة.

وقبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أوكرانيا واحدة من أبرز الدول المُنتجة للحبوب. وساعدت مبادرة حبوب البحر الأسود في تخفيف حدّة أزمة الغذاء العالمية التي أثارها النزاع.