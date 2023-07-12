الكرملين يتوعّد بـ"إجراءات مضادّة" إذا استخدمت كييف قنابل عنقودية

"الاستخدام المحتمل (من قبل كييف) لهذا النوع من الأسلحة يغيّر الوضع، وهو حتما يُلزم روسيا باتّخاذ إجراءات مضادّة معيّنة"

حذّر الكرملين، الأربعاء، من أنّ روسيا ستضطر لاتّخاذ "إجراءات مضادّة" إذا استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية التي قالت الولايات المتّحدة إنّها ستزوّدها بها.

وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إنّ "الاستخدام المحتمل (من قبل كييف) لهذا النوع من الأسلحة يغيّر الوضع، وهو حتما يُلزم روسيا باتّخاذ إجراءات مضادّة معيّنة" يقرّرها الجيش الروسي في حينه.

وكان قد، حذر مسؤول روسي رفيع من أن الحرب العالمية الثالثة تقترب مع تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة، خاصة العنقودية، يأتي لك، فيما تبحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن تزويد كييف بصواريخ أرض-أرض موجهة بعيدة المدى.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، إن المساعدات التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا بمختلف الأسلحة، وآخرها الذخائر العنقودية، مآلها طريق مسدود، وأضاف أن "الحرب العالمية الثالثة تقترب".

وحول قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أشار ميدفيديف في بيان له على حسابه في تليغرام إلى أن النتائج الأولية كانت "متطابقة مع توقعات روسيا السابقة".

وقال ميدفيديف إن العملية العسكرية الخاصة لبلاده في أوكرانيا ستستمر بالأهداف نفسها، وأحدها رفض انضمام من وصفها بمجموعة نازيي كييف إلى حلف الناتو، معتبرا أن هذا الأمر مستحيل بالنسبة لموسكو.

وتأتي تصريحات ميدفيديف في وقت هدد فيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أيضا باستخدام القنابل العنقودية إذا أمدت أميركا القوات الأوكرانية بها.