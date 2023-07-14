الاستخبارات القبرصية: "التحقيقات بيّنت وجود مخطط لقتل إسرائيليين"

أفيد بأن عباس عليلو حاول في البداية إقامة قاعدة وتجنيد آخرين في شمال الجزيرة القبرصي التركي، حيث لا يمكن لسلطاتها المعترف بها دوليا الوصول إلى المنطقة.

أظهرت تحقيقات الشرطة القبرصية وجود مخطط لقتل إسرائيليين ويهود آخرين في قبرص، وذلك تأكيدا لما زعمته تقارير إسرائيلية عن تفكيك خلية وإحباط هجوم استهداف إسرائيليين بينهم رجل أعمال في "اللحظة الأخيرة".

وقال مسؤول استخباراتي في قبرص الجمعة إن "الشرطة تعقبت إيرانيا يعرف باسم يوسف شهابزي عباس عليلو بناء على معلومات من ’أجهزة استخبارات صديقة’".

وأضاف أن "التحقيقات اللاحقة في أنشطة الإيراني أشارت إلى وجود مخطط لعمليات القتل، مع وجود شخص واحد على الأقل في قائمة المستهدفين".

وأفيد بأن عباس عليلو حاول في البداية إقامة قاعدة وتجنيد آخرين في شمال الجزيرة القبرصي التركي، حيث لا يمكن لسلطاتها المعترف بها دوليا الوصول إلى المنطقة.

وكان "الموساد" قد اعتقل رئيس الخلية بعد أن حقق معه على الأراضي الإيرانية، حسبما زعمت تقارير إسرائيلية.

ووفقا لمزاعم الموساد آنذاك، فإن عباس عليلو تلقى توجيهات مفصلة وأسلحة من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، واعترف في التحقيق بارتباطه في محاولة الهجوم وسرد كيف حاول تنفيذها.

وأوضحت التقارير الإسرائيلية في وقت سابق أنه بفضل المعلومات التي قدمها المُعتقل في التحقيق، تم تفكيك الخليلة التي عملت على تنفيذ الهجوم في قبرص، بالتعاون بين الموساد والاستخبارات القبرصية.