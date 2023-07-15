الصين تدعو الهند لإيجاد حل يرضي الطرفين

تخوض أكبر دولتين في آسيا من حيث عدد السكان "مواجهة عسكرية" على حدودهما المتنازع عليها في منطقة لاداخ.

حث كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، الهند على التركيز في "المصالح المشتركة" وملاقاة بلاده عند "منتصف الطريق" لنزع فتيل التوتر على الحدود، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، السبت.

يذكر أن العلاقات بين الجارتين "تدهورت بعد اشتباك حدودي في جبال الهيمالايا أسفر في حزيران/يونيو عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة جنود صينيين على الأقل، وازدادت توترًا بعد خلاف يتعلق بإصدار التأشيرات"، كما يشير تقرير للوكالة الفرنسية، السبت.

ونقل المصدر عن وانغ يي قوله لوزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، إن "المصالح المشتركة للصين والهند تعلو بوضوح على خلافاتهما".

وأشارت وزارة الخارجية الصينية في بيانها إلى أن المسؤولين التقيا على هامش محادثات لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) التي جرت في جاكرتا الجمعة.

وتخوض أكبر دولتين في آسيا من حيث عدد السكان "مواجهة عسكرية" على حدودهما المتنازع عليها في منطقة لاداخ.

وتطالب بكين بالسيادة على ولاية أروناتشال براديش الهندية مشيرة إلى أنها أرض من جنوب التيبت، وتعتبر كشمير منطقة متنازعًا عليها.

وقال وانغ "نأمل أن يلتقي الجانب الهندي مع الصين عند منتصف الطريق وأن يجد حلا لمشكلة الحدود يكون مقبولا للجانبين".

وفي السياق، أشار بيان الخارجية الصينية إلى أن الجانبين اتفقا على عقد جولة من المحادثات على مستوى القادة العسكريين لبحث قضية الحدود "في أقرب وقت ممكن".

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للهند على الرغم من العلاقات المتوترة، ومنذ عام 2020، تسعى الهند إلى الحد من الاستثمارات الصينية مع تصاعد التوترات السياسية بين البلدين بعد اشتباك جنودهما في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.

ونقل تقرير "أ ف ب" عن وانغ أن "الصين قلقة للغاية بشأن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الهند مؤخرًا ضد الشركات الصينية"، وحث نيودلهي على توفير "بيئة أعمال عادلة وشفافة ولا تنطوي على تمييز".