24 قتيلاً جراء فيضانات في كوريا الجنوبية

مناطق عديدة من البلاد شهدت في غضون ثلاثة أيام أمطارًا غزيرة وتقارير تشير إلى أنّ حصيلة القتلى قد ترتفع في الساعات المقبلة.

(كوريا الجنوبية، السبت، فياضانات إثر الأمطار الغزيرة / gettyimages)

قُتل 24 شخصًا وفُقد عشرة آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من كوريا الجنوبية، فيما طُلب من آلاف السكان ترك منازلهم مع فيضان أحد السدود.

وشهدت مناطق عديدة من البلاد، في غضون ثلاثة أيام، أمطارًا غزيرة، وأشارت تقارير إلى أنّ حصيلة القتلى قد ترتفع في الساعات المقبلة.

وتلقى أكثر من 6400 من سكان مقاطعة غويسان (وسط) أوامر بالإخلاء في وقت مبكر، السبت، بينما بدأت المياه تتدفق من سد غويسان جراء الأمطار الغزيرة لتغمر القرى المنخفضة القريبة.

ولقي عدد من الضحايا حتفهم جراء انزلاقات تربة وانهيار مبان بسبب الأمطار، وقالت وزارة الداخلية إن من بين المفقودين شخصين جرفتهما السيول في واد في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية.

كما وتسبّبت الأمطار الغزيرة في توقف كل القطارات المنتظمة في البلاد، مع استمرار تشغيل قطارات "كاي تي اكس" KTX السريعة وإمكانية تعديل الجداول الزمنية، بحسب شركة السكك الحديد الوطني.

(كوريا الجنوبية، السبت، فياضانات إثر الأمطار الغزيرة / gettyimages)