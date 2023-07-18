كوريا الشمالية تحتجز أميركيا بعد اجتيازه الحدود

احتجزت كوريا الشمالية مواطنا أميركيا بعد اجتيازه الحدود بين الكوريتين، عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

عبر مواطن أميركي الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، فيما أوقفته السلطات الكورية الشمالية؛ حسبما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وذكر مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين البلدين "عبر مواطن أميركي من دون إذن خط التماس" مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه محتجز حاليا لدى بيونغ يانغ وقيادة الأمم المتحدة تعمل مع نظيراتها في كوريا الشمالية للتوصل إلى حل؛ فيما لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف البيان "نظن أنّه محتجز حاليا في كوريا الديمقراطية ونعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحلّ هذه الحادثة".

ومنذ الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام، لا تزال الكوريتان رسميا في حالة حرب وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح تمتد على طول حدودهما الشديدة التحصين.

وينتشر على جانبي هذه الحدود جنود من جيشي البلدين تفصل بينهم منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها قيادة الأمم المتحدة.

وأصبحت هذه المنطقة كذلك وجهة سياحية شهيرة في جانبها الجنوبي إذ إنّ مئات الزوّار يقصدونها يوميا للقيام بجولة فيها.