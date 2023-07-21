بولندا تحرك قوات إلى الشرق بسبب تهديدات فاغنر

قال أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع بيلاروسيا، أمس الخميس، إنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاغنر لتدريب القوات الخاصة من بيلاروسيا، مما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم.

قررت السلطات الأمنية البولندية نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية (بي إيه بي) عن أمين اللجنة الأمنية، زبيغنيو هوفمان، اليوم الجمعة.

وظهر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو يوم الأربعاء الماضي، وهو يرحب بمقاتليه في بيلاروسيا، ويبلغهم بأنهم لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في الوقت الحالي، لكنه يأمرهم بالاستعداد للمشاركة في عمليات في أفريقيا أثناء تدريبهم لجيش بيلاروسيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، أمس الخميس، إن مرتزقة فاغنر بدأوا في تدريب القوات الخاصة في منطقة عسكرية على بعد أميال قليلة من الحدود مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي.

وصرح هوفمان للوكالة الرسمية البولندية بأن "التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش بيلاروسيا ومجموعة فاغنر هو بلا شك استفزاز".

وأضاف "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة... لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة، ماريوش بواشتاك، نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا".

وقال أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع بيلاروسيا، أمس الخميس، إنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاغنر لتدريب القوات الخاصة من بيلاروسيا، مما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم.

وقال وزير الدفاع بواشتاك، في وقت سابق من هذا الشهر، أن بولندا بدأت في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد.