الأمين العام للأمم المتحدة: بداية "عصر الغليان العالمي"

قال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة" مضيفا "التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".

أكّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم الخميس، أنّ "عصر الغليان العالميّ" قد بدأ. ودعا إلى اتّخاذ إجراءات جذريّة فوريّة تتعلّق بالتغيّر المناخيّ.

وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة" مضيفا "التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".

وتابع "بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة" مشيرا إلى أنه" باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن تموز/ يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات".

ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس".

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع "التوقعات والتحذيرات المتكررة" من قبل العلماء، مضيفا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".

ودعا غوتيريش مرة أخرى لاتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب "المأسوية"، مشيرا مرة أخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري.

وأضاف "الهواء غير قابل للتنفس والحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول".

وحث "القادة على القيادة" مردفا "لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا".

كما دعا غوتيريش قبيل قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في أيلول/سبتمبر المقبل، الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من عام 2040 وللاقتصادات الناشئة في أقرب وقت من عام 2050.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "الدمار" الذي بدأته الإنسانية "يجب ألا يبعث على اليأس، بل العمل" محذرا من أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية "تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب".