رئيس وزراء قطر يبدأ زيارة لأوكرانيا يلتقي خلالها بزيلينسكي

وزير خارجية قطر "سيجدد خلال اجتماعاته في كييف موقف الدوحة الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا، وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة".

وصل رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، إلى أوكرانيا ضمن زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة ملفات مهمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن "محمد بن عبد الرحمن وصل اليوم إلى أوكرانيا، في زيارة (لم يحدد مدتها) يناقش فيها مع الرئيس الأوكراني، عددا من الملفات المهمة".

وأضاف الأنصاري، أن الزيارة "تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة، ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية".

وتابع أن وزير خارجية قطر "سيجدد خلال اجتماعاته في كييف موقف الدوحة الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا، وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية".

وأشار إلى أنه سيجتمع أيضا في كييف مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين، لمناقشة "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود قطر التنموية في أوكرانيا، وآفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما سيبحث رئيس الوزراء القطري في الاجتماعين "دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي"، حسب الأنصاري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أجرى بن عبد الرحمن زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، وبحث معه الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي لمزيد من التصعيد.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.