السويد: نأسف للإساءة للكتب السماوية

الأمم المتحدة تبنت، الثلاثاء الماضي، قرارًا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.

أعرب وزير خارجية السويد، توبياس بيلستروم، عن أسف بلاده لما يقوم به أشخاص فيها من "الإساءة للأديان والكتب السماوية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، أجراه مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وعبّر، يوضح المصدر، عن "أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلالٍ صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي"، مشددًا على أن بلاده "تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية".

إلى ذلك نقلت الأناضول عن بن فرحان تجديده "رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم"، وتشدده على "مطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم".

يشار إلى أن الأمم المتحدة تبنت، الثلاثاء الماضي، قرارًا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.

وذكرت في بيان أن قرارًا صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية وشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة.