تسعة قتلى بينهم أطفال ومصابون جراء إعصار في روسيا

رئيس بلدية يوشكار-أولا: "وفقا للمعلومات الأخيرة قضى ثمانية أشخاص في ماري إل بسبب الإعصار الذي هب أمس"

أعلنت أجهزة الطوارئ ومسؤول محلي في روسيا، يوم الأحد، أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص - بينهم ثلاثة أطفال - لقوا حتفهم بعد أن هبت رياح شديدة وسط البلاد.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن 8 من القتلى كانوا ضمن مجموعة سائحين كانت تخيم بالقرب من بحيرة يالتشيك في منطقة ماري إيل عندما ضربت العاصفة المنطقة يوم السبت.

وكتب حاكم المنطقة، يوري زايتسيف، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرياح القوية تسببت في سقوط عدد كبير من الأشجار في المنطقة، بما في ذلك المكان الذي نصبت فيه خيام المجموعة على امتداد شاطئ بري.

وأضاف أن بين القتلى ثلاثة أطفال.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن 76 شخصا أصيبوا جراء العاصفة في منطقة فولغا الفيدرالية الأوسع، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل.

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وقال يفغيني ماسلوف رئيس بلدية يوشكار-أولا "وفقا للمعلومات الأخيرة قضى ثمانية أشخاص في ماري إل بسبب الإعصار الذي هب أمس" السبت. وماري إل منطقة روسية تقع على الضفة الشمالية لنهر فولغا، تشكل يوشكار-اولا المدينة الرئيسية فيها.

وأرسل نحو مئة من عمال الإغاثة إلى المنطقة لإزالة الركام في موقع التخييم الواقع قرب بحيرة يالتشيك على ما قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية موضحة أن 27 شخصا أصيبوا بجروح.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تلغرام "لم يأخذ المصطافون توقعات الأرصاد الجوية بالحسبان".

وكان مئات الأشخاص يخيمون على ضفاف بحيرة يالتشيك عندما هب الإعصار بحسب الوزارة.