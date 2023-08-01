محادثات بين مسؤولين أميركيين وصينيين في واشنطن

أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن "الطرفين أجريا محادثات صريحة وجوهرية ومثمرة في إطار الجهود المبذولة لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة وإدارة العلاقة الثنائية بشكل مسؤول".

أجرى كبير الدبلوماسيين الأميركيين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "محادثات صريحة ومثمرة" مع نظيره الصيني في واشنطن الإثنين على ما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

واستقبل مساعد وزير الخارجية الأميركي دانيال كريتنبرينك وساره بيران مديرة شؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي الأميركي، يانغ تيو المدير العام لدائرة شؤون أميركا الشمالية وأوقيانيا في وزارة الخارجية الصينية، في مقر وزارة الخارجية الأميركية.

وسبق للمسؤولين الأميركيين الكبيرين أن التقيا يانغ في الصين مطلع حزيران/يونيو قبل أسابيع من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين.

وأجريا يومها محادثات "صريحة" و"بناءة" حول سبل تحسين العلاقات الثنائية على ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.

وزارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والموفد الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، الصين في الفترة الأخيرة. ورأت يلين أن "انفصال" الاقتصاد الأميركي عن اقتصاد الصين "مستحيل عمليا".

وأكدت ممثلة التجارة الأميركية جينا رايموندو في نهاية تموز/يوليو أنها تنوي زيارة الصين بحلول نهاية الصيف.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن "الطرفين أجريا محادثات صريحة وجوهرية ومثمرة في إطار الجهود المبذولة لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة وإدارة العلاقة الثنائية بشكل مسؤول".

وأضافت "تبادل الطرفان كذلك وجهات النظر حول مجموعة من المسائل الثنائية الإقليمية والعالمية بما يشمل حرب روسيا على أوكرانيا ومسائل تتعلق بمضيق" تايوان.

وأتى الاجتماع بعد أيام قليلة على إعلان واشنطن تخصيص مساعدة عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان وأقل من أسبوع على إقالة وزير خارجية الصين تشين غانغ من منصبه.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها وتعهدت استعادتها بالقوة إن اقتضت الضرورة.