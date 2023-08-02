باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير "داعش" إلى 63

قال المتحدث باسم المستشفى الحكومي في باجور، لياقت علي، الأربعاء "أستطيع أن أؤكد أن 63 شخصا قتلوا حتى الآن في التفجير الانتحاري".

ارتفع عدد القتلى في التفجير الذي تبناه تنظيم "داعش" نهاية الأسبوع في تجمع حاشد لحزب موالي لطالبان في باكستان، إلى 63 قتيلا، وذلك في أعقاب واحد من أسوأ الهجمات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة؛ حسبما قال أطباء الأربعاء.

وارتفعت حصيلة انفجار يوم الأحد بعد أن استهدف انتحاري تجمعا انتخابيا لمؤيدي رجل الدين الموالي لطالبان فضل الرحمن في باجور، حيث قضى الجيش الباكستاني سنوات في قتال طالبان الباكستانية قبل إعلان المنطقة خالية من المسلحين في عام 2016.

لكن حزب جمعية "العلماء الإسلام" الذي يقوده فضل الرحمن ظل قوة سياسية قوية مرتبطة بشكل وثيق بحركة طالبان الأفغانية.

وقال مسؤول في مستشفى إن حوالي 123 شخصا أصيبوا في هجوم يوم الأحد بالقرب من الحدود الأفغانية يتلقون العلاج. وأصيب قرابة 200 شخص وخرج 80 من المستشفيات.

وقال المتحدث باسم المستشفى الحكومي في باجور، لياقت علي، الأربعاء "أستطيع أن أؤكد أن 63 شخصا قتلوا حتى الآن في التفجير الانتحاري".

وأضاف أن بعض الجرحى ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.