هزّتان أرضيّتان تضربان تركيا

ذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ("آفاد") أن زلزالا بقوة 4.3 درجات وقع الساعة 05.18 على مسافة 224.61 كم عن شاطئ منطقة "داتشا" على البحر المتوسط بولاية موغلا، على عمق 6.94 كم.

ضرب زلزالان بقوة 4.3 درجات، اليوم الخميس، شرقي وغربي تركيا، بفارق ساعات قليلة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ("آفاد") أن زلزالا بقوة 4.3 درجات وقع الساعة 05.18 على مسافة 224.61 كم عن شاطئ منطقة "داتشا" على البحر المتوسط بولاية موغلا، على عمق 6.94 كم.

كما ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات ولاية ملاطية شرق تركيا، عند الساعة 07.56.

وذكر بيان منفصل صدر عن "آفاد"، أن الزلزال وقع على عمق 7 كم في منطقة "بوتورتغا"، دون أنباء عن وقوع خسائر.