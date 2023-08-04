إنقاذ 64 مهاجرا وضبط 16 في بحر إيجة

أُنقذ 64 مهاجرا وضبط 16 في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية إزمير في تركيا.

أنقذت السلطات التركية 64 مهاجرا غير نظامي، وضبطت 16 آخرين، الخميس، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.

وذكرت قيادة خفر السواحل في بيان أن فرقًا تابعة لها أنقذت 46 مهاجرًا قبالة منطقتي سفري حصار وقرة بورون.

وأظهرت التحريات أن القوات اليونانية دفعت هؤلاء المهاجرين قسرا إلى المياه الإقليمية التركية.

كما أنقذت الفرق التركية 18 مهاجرا إثر تعطل محرك الزروق المطاطي الذي كانوا على متنه قبالة منطقة فوتشا.

من جهة أخرى، ضبطت الفرق التركية 16 مهاجرا على متن زورق مطاطي قبالة منطقة ديكلي.

وقامت فرق خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى إدارة الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.