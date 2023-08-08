أستراليا "ستعود لاستخدام" مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في كلمة أمام البرلمان، إن الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشديد اعتراضها على "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي" قبل الأسبوع المقبل.

أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، أنها تعتزم البدء باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، بحسب القانون الدولي.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في كلمة أمام البرلمان، إن الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشديد اعتراضها على "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي" قبل الأسبوع المقبل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة "ستعود إلى (استخدام) لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال".

وقدمت وونغ شرحا بشأن موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرةً إلى "مخاوف داخلية"، حيث كانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها أعضاء برلمانيون تساؤلات حول إسرائيل خلال غضون أسبوعين.

وأبلغت وونغ لاحقًا، مجلس الشيوخ بأن الحكومة "قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام" في الشرق الأوسط.

وقالت إن "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".

وأشارت وونغ إلى أن الحكومة "ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".