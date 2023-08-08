النيجر: رئيس جديد للوزراء ومسؤولة أميركية تلتقي بقادة الانقلاب

قال العقيد أحمدو عبد الرحمن، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني النيجري مساء الإثنين "عين علي الأمين زين رئيسا للوزراء". وأضاف عبد الرحمن أن "اللفتنانت كولونيل حبيب عثمان عين أيضا قائدا للحرس الرئاسي" النيجري.

لا تقدم دبلوماسي بمسار إنهاء الانقلاب. (أ.ب)

أعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء، فيما قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، إنها التقت القادة العسكريين في هذا البلد من دون إحراز تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.

وأجرى قادة الانقلاب تغييرات في منصب المفتش العام للجيش ورئيس الأركان الخاصة للرئيس، وعيّنوا رئيسا جديدا للحرس الرئاسي.

ويعقد قادة الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) اجتماعا جديدا الخميس للبحث بالوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم وغداة انتهاء مهلة حددتها المنظمة للانقلابيين من أجل تسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوّة.

وقال العقيد أحمدو عبد الرحمن، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني النيجري مساء الإثنين "عين علي الأمين زين رئيسا للوزراء". وأضاف عبد الرحمن أن "اللفتنانت كولونيل حبيب عثمان عين أيضا قائدا للحرس الرئاسي" النيجري.

بمجرد وصوله إلى السلطة، كان الرئيس الأسبق مامادو تانجا، قد عين علي الأمين زين وزيرا للمال عام 2002، لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.

وشغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفّذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم، الذي أطيح من السلطة في 26 تموز/يوليو الماضي.

توازيا، قالت نولاند في تصريح من نيامي، إنها التقت خلال أكثر من ساعتين كبار القادة العسكريين في النيجر. وأوضحت "هذه المحادثات كانت في منتهى الصراحة واتسمت أحيانا بالصعوبة".

وقالت "كانت هذه أول محادثات تعرض فيها الولايات المتحدة مساعيها الخيرة في حال وجدت رغبة لدى الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع للعودة إلى الانتظام الدستوري". وأشارت إلى أن العرض لم يلق قبولا.

وذكرت أنها التقت الجنرال موسى سالو بارمو، الذي عيّن رئيسا جديدا لهيئة الأركان، وقادة آخرين.

وكشفت أن المجموعة العسكرية لم تستجب لطلبها لقاء قائدها الجنرال عبد الرحمن تياني، كما لم تستجب لطلبها لقاء الرئيس المحتجز بازوم، علما بأن مسؤولين أميركيين تواصلوا هاتفيا مع الأخير.

وقالت نولاند إنها عرضت "عددا من الخيارات" لإنهاء الانقلاب. وأكدت أنها أوضحت العواقب على العلاقات مع الولايات المتحدة إذا لم يعمد الانقلابيون إلى إعادة السلطة لبازوم أو إذا اقتدوا بدول الجوار في التعاون مع مجموعة فاغنر الروسية.

وتابعت "آمل بأن يبقوا المجال مفتوحا أمام الدبلوماسية. قدمنا ذاك الاقتراح. سنرى". وقالت إن بارمو مطلع جيدا على التعاون مع الولايات المتحدة من خلال انخراطه في الماضي مع القوات الخاصة.

وأشارت نولاند إلى أن الانقلابيين "يدركون جيدا جدا المخاطر التي تتهدد سيادتهم عندما تدعى فاغنر" إلى النيجر.