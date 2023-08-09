إسقاط مسيرتين قرب موسكو وأوكرانيا تتوعد بتدمير الأسطول الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "إحباط محاولة هجوم فوق أراضي منطقة موسكو" شنتها كييف "باستخدام طائرتين بلا طيار". وأضافت "الدفاع الجوي دمر مسيرتين. ليس ثمة أي قتيل أو أضرار في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو حسبما أعلنت السلطات فجر اليوم الأربعاء، في وقت توعدت أوكرانيا روسيا بالقضاء على أسطولها في البحر الأسود، إذا واصلت حصارها واستهداف موانئها.

وجاء هذا الهجوم بالمسيرات فجر اليوم، والذي أبلغت عنه موسكو بعد يومين على ضربتين صاروخيتين روسيتين أسفرتا عن تسعة قتلى في بوكروفسك بشرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "إحباط محاولة هجوم فوق أراضي منطقة موسكو" شنتها كييف "باستخدام طائرتين بلا طيار".

وأضافت "الدفاع الجوي دمر مسيرتين. ليس ثمة أي قتيل أو أضرار في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".

وفقا لرئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أُسقِطت إحدى المسيرتين "في منطقة دوموديدوفو" جنوبي العاصمة، والثانية "في منطقة طريق مينسك السريع".

وأشار عبر تلغرام إلى أن المسيرتين حاولتا دخول أجواء المدينة، لافتا إلى أن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الواقعة.

من جهة أخرى، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن بلاده سترد على هجمات روسيا في البحر الأسود، لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

وأضاف زيلينسكي في مقطع مصور بثته الرئاسة الأوكرانية "إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود خارج أراضيها وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى أو أطلقت الصواريخ على موانئنا فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه، هذا دفاع عادل عن فرصنا في أي ممر".

وتابع الرئيس الأوكراني "ليس لدينا الكثير من السفن، لكن يجب أن يفهم الروس بوضوح أنه بحلول نهاية الحرب لن تكون لديهم سفن".

وازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات الأوكرانيّة على الأراضي الروسية، وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا.

ميدانيا، نقلت وكالة تاس الروسية عن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في مقاطعة خاركيف، فيتالي غانشيف، أن القوات الروسية استعادت السيطرة على 5 قرى في المقاطعة التي استعادت القوات الأوكرانية معظمها خلال هجوم مضاد مباغت قبل نحو عام.

ووصف غانشيف السيطرة على هذه القرى بالمؤشر المهم، في سياق المعارك الدائرة منذ أسابيع في أطراف خاركيف على الحدود مع مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تقدم قواتها مسافة 3 كيلومترات إضافية باتجاه مدينة كوبيانسك، التي كانت ضمن المناطق التي استعادها الجيش الأوكراني العام الماضي.