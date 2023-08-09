سفارة السعوديّة في إيران بدأت نشاطها منذ 3 أيام

قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، إن "مصدرًا مطلعا" صرّح لها بأن "سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 أيام".

بدأت السفارة السعودية لدى طهران نشاطها رسميا، منذ 3 أيام، بحسب ما كشف مصدر إيراني رسمي، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، إن "مصدرًا مطلعا" صرّح لها بأن "سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 أيام".

وفيما لم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر، كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، قد قال، الإثنين الماضي: "هناك اتجاه إيجابي في ما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، وليس لدينا إجابة دقيقة عن موعد إعادة فتح السفارة السعودية في طهران".

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحافي، من طهران: "الحكومة السعودية تحاول إعادة فتح السفارة في موعد مناسب، ولسنا قلقين من سير العلاقات الحالية بين الجانبين، والإجراءات المُتخذة لإعادة فتح السفارة السعودية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا".

وكانت السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتان في العاصمة السعودية الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 حزيران/ يونيو الماضي.

وفي 10 آذار/ مارس 2023، أعلنت إيران والسعودية والصين في بيان مشترك استئناف العلاقات بين طهران والرياض، بموجب وساطة من بكين التي استضافت مباحثات بين الجانبين في شباط/ فبراير.

وعادت إلى الواجهة مؤخرا ملامح توتر بين البلدين، نتيجة خلافات على الحق في ملكية حقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج.

وتقول إيران إن حقل الدرة لها وحدها، فيما تقول الكويت والسعودية إن ملكيته، بما فيه من ثروات تعود للبلدين معا، وتدعو الأولى إلى التفاوض لتقاسمها.