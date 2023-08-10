روسيا تسقط 13 مسيرة قرب القرم وموسكو

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية اندلاع حريق بمنطقة دوموديدوفو قرب أحد المطارات بضواحي موسكو، فيما أكد عمدة المدينة أن قوات الدفاع الجوي دمر طائرتين مسيرتين أثناء اقترابهما من موسكو، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أنها أسقطت ليلا 11 طائرة أوكرانية مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان "دمرت طائرتان مسيرتان كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو"، مضيفة "بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيّرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها".

وأعلنت هيئة الطوارئ الروسية اندلاع حريق بمنطقة دوموديدوفو قرب أحد المطارات بضواحي موسكو، فيما أكد عمدة المدينة أن قوات الدفاع الجوي دمر طائرتين مسيرتين أثناء اقترابهما من موسكو، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".