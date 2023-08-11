طهران: واشنطن ستطلق سراح الإيرانيين المحتجزين لديها

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي بكيري، عن بدء عملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات.

صرح كبير المفاوضين الإيرانيين، علي بكيري، بأنه سيتم إطلاق سراح العديد من مواطنيه المحتجزين في الولايات المتحدة، إضافة إلى رفع الحظر عن أموال طهران المجمدة.

وأعلن بكيري، وهو نائب وزير الخارجية أيضا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس، بدء عملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المقدرة بمليارات الدولارات، والتي استولت عليها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لعدة سنوات، وأن البلدين سيتبادلان إطلاق سراح المحتجزين لديهما.

وأكد أن طهران حصلت على "الضمان اللازم" بشأن وفاء واشنطن بالتزاماتها، وأن ذلك يشمل إطلاق سراح أعداد كبيرة من الإيرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، دون مزيد تفصيل.

وفي وقت سابق، صرحت متحدثة مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، بأن إيران نقلت خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية قبيل مفاوضات إطلاق سراحهم.