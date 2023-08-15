في رسالة إلى كيم جونغ أون: بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ

قال بوتين وفق بيان الكرملين: "إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، بما يخدم شعبينا، ولصالح تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة شمال شرق آسيا عموما".

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ، في رسالة تهنئة وجهها إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في "ذكرى التحرير"، بحسب ما أفاد الكرملين.

وقال بوتين وفق بيان الكرملين: "إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، بما يخدم شعبينا، ولصالح تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة شمال شرق آسيا عموما".

وأشاد بوتين بـ"يوم تحرير" كوريا، باعتباره "رمزا لبسالة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين كافحوا معا... الاستعمار الياباني".

وذكر أنه في هذه الفترة، "نشأت تقاليد الصداقة والتعاون لتصبح قاعدة صلبة لتطوير علاقات حسن الجوار بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية".

بدوره، دعا وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام، اليوم الثلاثاء، إلى مزيد من التعاون مع روسيا، وذلك في رسالة تمت تلاوتها أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وجاء في رسالة الوزير كانغ سون نام كما نقلت وكالة "ريا نوفوستي"، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد "شدَّد على أهمية مواصلة تطوير التعاون الإستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع".

وفي تموز/ يوليو، وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كوريا الشمالية بـ"شريك مهم" لموسكو، خلال محادثات أجراها مع نظيره الكوري الشمالي، كانغ سون نام في بيونغ يانغ.

وصدرت تصريحات بوتين قبل أيام من عقد قمة بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، الجمعة المقبل، في واشنطن، بهدف تعزيز التعاون الأمني بمواجهة تزايد تهديدات كوريا الشمالية.

والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها حاليا، مع دعوة كيم إلى تسريع سباق التسلح، بما يشمل الأسلحة النووية التكتيكية.