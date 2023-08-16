هزّة أرضيّة تضرب ولاية أضنة جنوب تركيّا

ذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ("آفاد") أن الزلزال وقع عند الساعة 17:36، في منطقة آلا داغ على عمق 7.3 كم. وتكررت هزات أرضية شبيهة، خلال الأيام الأخيرة.

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية أضنة جنوب تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ("آفاد") أن الزلزال وقع عند الساعة 17:36، في منطقة آلا داغ على عمق 7.3 كم.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن رئيس بلدية آلا داغ، مصطفى آق غديك، القول إنهم لم يتلقوا بعد أي بلاغات عن وقوع أضرار.

وأوضح رئيس البلدية أن الفرق تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار جراء الزلزال.

من جهتها أعلنت "آفاد" في تغريدة، أنه لم يتم حتى الساعة 18:45 تسجيل أي حالات سلبية، وأن أعمال المسح مستمرة.

والسبت الماضي، ضرب زلزالان بقوة 4.8 و4.5 درجات بفارق دقيقة واحدة ولاية ملاطية شرق تركيا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" بأن "زلزالا وقع الساعة 16:39 في منطقة يشيل يورت على عمق 6.35 كم تحت الأرض".

وأضاف أن "زلزالا ثانيا ضرب نفس المنطقة بعد دقيقة واحدة في الساعة 16:40 بقوة 4.5 درجات على عمق 7 كم تحت الأرض".