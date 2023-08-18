روسيا تحبط هجوما أوكرانيا بمسيّرات بحرية على سفنها في البحر الأسود

قالت روسيا إنه "اليوم عند الساعة 22,55 (19,55 ت غ)، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود بزورق بحري مسيّر".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمسيّرات بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود، في أحدث هجوم على أسطولها في الممر المائي المضطرب.

وقالت الوزارة في بيان إنه "اليوم عند الساعة 22,55 (19,55 ت غ)، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود بزورق بحري مسيّر".

وأضافت أن "السفن كانت تؤدي مهام مراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود على بعد 237 كيلومترا جنوب غرب سيفاستوبول".

وتضم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي.

وذكرت الوزارة أن سفينتي الدورية بيتليفيا وفاسيلي بايكوف دمرتا الزورق المسيّر قبل أن يصل إلى هدفه.

ويتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الهجمات في البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية.

في 4 أغسطس/ آب، قالت روسيا إنها صدت محاولة هجوم أوكرانية بزورق مسيّر على قاعدتها في نوفوروسيسكنافال، بينما أكد مصدر أمني أوكراني أن الضربة على سفينة حربية في القاعدة كانت ناجحة. وبعد يوم، استهدفت مسيّرة أوكرانية ناقلة نفط روسية جنوب مضيق كيرتش.

ويأتي هجوم الخميس، بعد ساعات من وصول أول سفينة شحن مدنية إلى اسطنبول قادمة من أوكرانيا عبر البحر الأسود في تحد للحصار الروسي.

وأعلنت موسكو، الشهر الماضي، أنها ستعتبر أي سفن تقترب من أوكرانيا في البحر الأسود بمثابة سفن شحن عسكرية محتملة.

وقبل أيام، أطلقت سفينة الدورية فاسيلي بايكوف طلقات تحذيرية وفتشت سفينة شحن تابعة لشركة تركية لكنها ترفع علم بالاو بينما كانت تبحر إلى ميناء نهري أوكراني.

وصعدّت روسيا أيضا هجماتها على موانئ أوكرانيا في البحر الأسود ونهر الدانوب التي تعد طرق تصدير حيوية منذ إلغاء اتفاق الحبوب في الأسابيع الأخيرة.