تركيا: تعليق الملاحة عبر البوسفور بعد تعطل سفينة شحن

وفقا لتقرير نشرته وكالة "تريبيكا" للشحن البحري ، تعرضت ناقلة النفط الخام التي ترفع علم ليبيريا "جوانيين"، للعطل عند المدخل الشمالي للمضيق وتم إرسال قاطرتين للمساعدة.

قررت السلطات التركية صباح اليوم الأربعاء، تعليق حركة السفن والملاحة عبر مضيق البوسفور، وذلك بعد تعطل سفينة أغلقت المضيق، بحسب وكالات الملاحة التركية.

وذكرت وكالة "تريبيكا" للشحن البحري أن حركة السفن عبر البوسفور توقفت صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرض سفينة لعطل في محركها.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، تعرضت ناقلة النفط الخام التي ترفع علم ليبيريا "جوانيين"، للعطل عند المدخل الشمالي للمضيق وتم إرسال قاطرتين للمساعدة.

وأعلنت وكالة الشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي، من كلا الاتجاهين، بسبب عملية إنقاذ سفينة، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

حرائق الغابات تغلق مضيق الدردنيل

وفي سياق آخر، قررت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات.

وقال وزارة الداخلية التركية، إن مضيق الدردنيل أغلق أمام حركة الملاحة البحرية في كلا الجانبين، وأُجلي العشرات من سكان المنطقة؛ بسبب استمرار حرائق الغابات.

وأمس الثلاثاء، اندلعت حرائق هائلة في غابات ولاية جناق قلعة، غربي تركيا، مما تسبب في إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن.

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، قالت وكالة "ترايبيكا" للشحن، إن حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في تركيا توقفت، بسبب عطل أصاب محرك إحدى السفن.

وأفاد تقرير للوكالة بأن عطلا أصاب محرك السفينة "إلياس كونان" التي ترفع علم تركيا خلال مرورها من المضيق.

ويعتبر مضيق البوسفور من أهم المعابر الملاحية في العالم، حيث يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويشكل مع مضيق الدردانيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا.

كما يبلغ طول مضيق البوسفور 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.