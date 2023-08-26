إيران تدين واشنطن بالتورط في محاولة انقلاب عام 1980

أشار موقع "ميزان أونلاين" إلى أنه "في تموز/يوليو 2002، رفعت عائلات ثلاثة من شهداء انقلاب نوجه دعوى أمام المحكمة الدولية في طهران ضد الحكومة الأميركية لقيامها بالتخطيط لهذا الانقلاب وتنفيذه".

قضت محكمة إيرانية السبت بتغريم الحكومة الأميركية 330 مليون دولار لإدانتها بالتورط في محاولة انقلاب لإطاحة النظام في الجمهورية الإسلامية عام 1980.

وقال المكتب الاعلامي للسلطة القضائية في البلاد "عقب الشكوى التي تقدمت بها عائلات ضحايا انقلاب نوجه، ألزمت محكمة في طهران الولايات المتحدة بدفع 330 مليون دولار".

في تموز/يوليو 1980، أي بعد مرور عام على الثورة، خططت مجموعة من الضباط في القوات الجوية لقصف مقر إقامة روح الله الخميني ومراكز عسكرية، والسيطرة على التلفزيون الحكومي.

ولكن عشية الموعد المقرر للعملية، تم اعتقال أكثر من 120 شخصًا للاشتباه بتورطهم في ذلك.

وقُتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات بين القوات الحكومية والانقلابيين حول قاعدة نوجه الجوية في غرب البلاد، حيث كان من المفترض أن يبدأ الانقلاب.

وأشار موقع "ميزان أونلاين" إلى أنه "في تموز/يوليو 2002، رفعت عائلات ثلاثة من شهداء انقلاب نوجه دعوى أمام المحكمة الدولية في طهران ضد الحكومة الأميركية لقيامها بالتخطيط لهذا الانقلاب وتنفيذه".

وجرى إعدام العديد من كبار الضباط، ومن ضمنهم آخر قائد للقوات الجوية إبان حكم الشاه، لدورهم في الانقلاب. ثم قامت السلطة بعملية تطهير داخل الجيش.

ويأتي هذا الحكم بعيد حلول الذكرى السبعين للانقلاب الذي دبرته وكالة الاستخبارات الأميركية في آب/أغسطس 1953 وأطاح رئيس الوزراء محمد مصدق الذي قام بتأميم قطاع النفط الإيراني.

واعتلى الشاه محمد رضا بهلوي العرش في 1941، ثم عزز سلطته ليحكم لمدة ربع قرن، قبل أن تطيحه الثورة الإسلامية عام 1979.