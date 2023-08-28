لمواجهة التفوّق العدديّ للصين عسكريًّا: الولايات المتحدة تعوّل على المسيّرات

قال نائب وزير الدفاع، إن التفوق الأساسي للصين، هو "الكمية: عدد أكبر من السفن، وعدد أكبر من الصواريخ، وعدد أكبر من العناصر"، مشيرة إلى أن الهدف هو "نشر أنظمة مستقلّة مستنزِفة بمقدار الآلاف، في مجالات مختلفة، خلال الأشهر الـ18 إلى الـ24 المقبلة".

تعتزم وزارة الدفاع الأميركية، نشر آلاف الطائرات المسيّرة خلال العامين المقبلين، لمواجهة التفوق الصيني على مستوى العدد وكمية العتاد العسكري، وفق ما كشفت مسؤولة عسكرية، اليوم الإثنين.

وقال نائب وزير الدفاع، كاثلين هيكس إن التفوق الأساسي للصين، هو "الكمية: عدد أكبر من السفن، وعدد أكبر من الصواريخ، وعدد أكبر من العناصر".

وأضافت خلال مؤتمر للتقنية العسكرية في واشنطن، أن بلادها تعتزم مواجهة التفوق الكمّي الصيني بتفوّق كمّي خاص بها، "لكن التخطيط (لمواجهته) سيكون أصعب، ضربه سيكون أصعب، هزيمته ستكون أصعب".

وأشارت إلى أن الهدف هو "نشر أنظمة مستقلّة مستنزِفة بمقدار الآلاف، في مجالات مختلفة، خلال الأشهر الـ18 إلى الـ24 المقبلة".

وتعتبر الولايات المتحدة الصين، بمثابة أبرز التحديات التي تواجهها عالميا في مجالات عدة، وأكد مسؤولوها غير مرة سعيهم لتفادي أي مواجهة مباشرة معها، خصوصا في التباين بشأن تايوان.

وفي حين تتمتع هذه الجزيرة بحكم ذاتي ودعم أميركي، تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت إعادتها إلى كنفها بالقوة إن لزم الأمر.