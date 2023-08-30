قتيلان بقصف صاروخي استهدف كييف وهجوم بمسيرة يطال مطارا روسيا

تعرض مطار روسي بالقرب من الحدود مع استونيا لهجوم بطائرات مسيرة، وفق ما أفاد حاكم المنطقة صباح اليوم الأربعاء، وسط تقارير عن تضرر طائرات نقل ثقيلة.

حريق بعد سقوط حطام صاروخ على سطح مبنى تجاري (أ.ب)

أفادت الإدارة العسكرية المحلية في كييف صباح اليوم الأربعاء، أن شخصين قتلا جراء تساقط حطام ناتج عن هجوم صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية، في وقت بلغ عن. هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مطارا روسيا بالقرب من الحدود مع استوينا.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو، على تطبيق تليغرام "نتيجة لتساقط الحطام في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف، لقي شخصان مصرعهما، وفق تقارير أولية".

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم صاروخي، بحسب ما أعلنت السلطات، فيما أفاد مراسل وكالة فرانس برس عن سماع 3 انفجارات في المدينة قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكتبت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق تليغرام "هجوم صاروخي... قوات الدفاع الجوي تعمل".

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على تليغرام "تقوم خدمات الإطفاء والإنقاذ بإخماد حريق في منطقة دارنيتسكي الذي يواصل اشتعاله بعد سقوط حطام على سطح مبنى تجاري".

وأضاف أن الحطام سقط أيضا في منطقة شيفتشينكيفسكي، مشيرا إلى اندلاع حريق في المنطقة.

إلى ذلك، تعرض مطار روسي بالقرب من الحدود مع استونيا لهجوم بطائرات مسيرة، وفق ما أفاد حاكم المنطقة صباح اليوم الأربعاء، وسط تقارير عن تضرر طائرات نقل ثقيلة.

ونشر الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف الذي قال إنه كان في موقع الهجوم فيديو على تطبيق تلغرام، يظهر حريقا كبيرا مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.

وقال فيديرنيكوف إنه جرى "صد هجوم في مطار بسكوف"، مضيفا أن السلطات تقوم بتقييم حجم الأضرار، لكن لم يسجل وقوع خسائر بشرية.

وتقع بسكوف على بعد نحو 800 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها تحد الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي لاتفيا وإستونيا.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تعليق، لكن أنباء تحدثت عن تضرر أربع طائرات نقل ثقيلة.

وكتب فيديرنيكوف أنه تم إلغاء جميع رحلات الأربعاء في المطار، "حتى يتم توضيح طبيعة الأضرار المحتملة على المدرج".

وقالت وكالة تاس الرسمية للأنباء نقلا عن خدمات الطوارئ، إن أربع طائرات نقل ثقيلة من طراز إليوشن تعرضت لأضرار.

كما نقلت تاس عن خدمات الملاحة الجوية أيضا، أن المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو قد تم إغلاقه.

وسبق أن استهدفت منطقة بسكوف بهجمات بطائرات مسيّرة في أواخر أيار/مايو.

وأعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أيضا أن قواتها دمرت أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها نحو 50 جنديا في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تليغرام إن طائرة تابعة لها "دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عديدها نحو 50 شخصا" في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو (21,00 ت غ).

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن المكان الذي وقع فيه الحادث في البحر الأسود.

وكثفت كل من أوكرانيا وروسيا نشاطهما في المنطقة بعد انهيار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، لضمان الملاحة الآمنة لسفن الحبوب في البحر الأسود الشهر الماضي.