أوكرانيا: 16 قتيلا في قصف روسي على سوق

أظهرت صور كاميرا مراقبة نشرها زيلينسكي شارعا تجاريا صغيرا هادئا فيما يعصف فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران.

(أ ب)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على شبكات التواصل الاجتماعي أن 16 شخصا على الأقل قتلوا الأربعاء في قصف روسي على سوق في كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا.

وقال إن "مدفعية الإرهابيين الروس قتلت 16 شخصا في بلدة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك" مشيرا إلى إصابة سوق ومتاجر وصيدلية. وأضاف "للأسف عدد القتلى والجرحى قد يرتفع".

في رسالة منفصلة أشار رئيس الوزراء، دنيس شميغال، إلى "سقوط 20 جريحا على الأقل" فيما تحدث وزير الداخلية ايغور كليمنكو من جهته عن 28 جريحا.

وأظهرت صور كاميرا مراقبة نشرها زيلينسكي شارعا تجاريا صغيرا هادئا فيما يعصف فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران.

وقال زيلينسكي "يجب هزيمة الشر الروسي في أسرع وقت ممكن".

وبحسب رئيس الوزراء فقد تم الآن "احتواء" الحريق الناجم عن الضربة الروسية.

وتقع كوستيانتينيفكا على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من باخموت التي شهدت معركة دامية منذ سنة. وتتعرض البلدات المجاورة لها بانتظام لقصف روسي.