بلينكين يصل كييف... وقتيل بهجوم روسي في منطقة أوديسا

قال كيبر عبر تيليغرام إن القوات الروسية "هاجمت إزماييل في منطقة أوديسا بمسيّرات لأكثر من ثلاث ساعات".

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى كييف في زيارة غير معلنة لأوكرانيا، للإعلان عن مساعدات بقيمة مليار دولار وفقًا لما نقل مسؤول أميركي، لـ"رويترز".

ولم يضف المسؤول الأميركي مزيدا من التفاصيل.

قتل شخص جراء هجوم شن بمسيّرات روسية على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا على ما أعلن، صباح الأربعاء، الحاكم المحلي أوليغ كيبر مضيفا أن منشآت مرفئية وزراعية تضررت.

وقال كيبر عبر تيليغرام إن القوات الروسية "هاجمت إزماييل في منطقة أوديسا بمسيّرات لأكثر من ثلاث ساعات".

وأضاف "للأسف توفي شخص" في المستشفى متأثرا بجروحه موضحا أن الضحية من العمال الزراعيين.

وأصبح ميناء إزماييل على نهر الدانوب إحدى الطرقات الرئيسية لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية منذ وضعت موسكو في تموز/يوليو حدا لاتفاقية كانت تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بحرية عبر البحر الأسود.

وأشار الحاكم إلى تعرض منشآت مرفئية وزراعية لأضرار ذاكرا خصوصا أبنية إدارية.

وتضم منطقتا أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا موانئ ومنشآت أخرى حيوية للتجارة البحرية وقد كثفت روسيا هجماتها عليهما منذ انتهاء الاتفاقية.

فاسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية الإثنين 17 مسيّرة روسية في منطقة إزماييل وتساقط حطام بعضها في نهر الدانوب.

في اليوم التالي، ندد كلاوس يوانيس رئيس رومانيا الحدودية مع المنطقة بهجمات "قريبة جدا جدا" من بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

من جهة أخرى، استهدفت كييف بهجوم روسي شن ب"صواريخ كروز" وأخرى "بالستية على الأرجح" على ما قال عبر تلغرام قائد الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية سيرغي بوبكو.

وأوضح "كل الأهداف التي كانت متوجهة إلى العاصمة دمرت من قبل دفاعاتنا الجوية". وأضاف أن المعلومات الأولية تشير "إلى عدم وقوع ضحايا أو دمار في كييف".

وأشارت أجهزة الطوارئ عبر تلغرام إلى احتراق معدات زراعية والسيطرة على نيران اندلعت في متجر. وأكدت عدم وقوع قتلى او جرحى.

وفي المجموع أعلن سلاح الجو رصده ليل الثلاثاء الأربعاء 33 "هدفا جويا" في أجواء أوكرانيا هي 25 مسيّرة من طراز شاهد إيرانية الصنع وسبعة صواريخ كروز وصاروخ باليستي. وأكد تدمير الصواريخ و15 مسيّرة.