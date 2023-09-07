وفد صيني يشارك باحتفالات ذكرى تأسيس كوريا الشمالية

تحتفل بيونغ يانغ في التاسع من سبتمبر/أيلول بالذكرى الـ 75 لتأسيس البلاد، وقد أشارت القوة النووية في وقت سابق إلى أنها ستنظم عرضا عسكريا بهذه المناسبة.

يزور وفد صيني بيونغ يانغ هذا الأسبوع للمشاركة في إحياء عيد تأسيس الدولة، وفق ما أفاد الجانبان رسميا، اليوم الخميس.

وتحتفل بيونغ يانغ في التاسع من سبتمبر/أيلول بالذكرى الـ 75 لتأسيس البلاد، وقد أشارت القوة النووية في وقت سابق إلى أنها ستنظم عرضا عسكريا بهذه المناسبة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو غوه تشونغ، "سيزور جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية للمشاركة في احتفالات عيد البلاد الـ 75".

وأضافت أن الزيارة جاءت "بناء على دعوة" من الحزب والحكومة في كوريا الشمالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية الزيارة، مشيرة إلى أن الوفد سيزور بيونغ يانغ "اعتبارا من الثامن من أيلول/سبتمبر".

وتعد الصين من أهم حلفاء كوريا الشمالية وأبرز داعميها على الصعيد الاقتصادي، وتوطدت العلاقة بينهما خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي.

وعزلت كوريا الشمالية نفسها عن العالم عام 2020 مع تفشي وباء كوفيد، لكن بعد ثلاث سنوات ترد إشارات متزايدة على أن بيونغ يانغ تبدي مرونة أكثر بالنسبة إلى ضوابط الحدود.

فقد هبطت أول طائرة ركاب كورية شمالية في بكين الشهر الماضي، كما سمحت بيونغ يانغ لوفد من رياضييها بالمشاركة في مسابقة تايكواندو في كازاخستان في آب/أغسطس.

وتأتي زيارة الوفد الصيني بعد أقل من شهرين على زيارة وفدين رفيعي المستوى أيضا من الصين وروسيا لبيونغ يانغ.

وحضر الوفدان اللذان يعدان أول من زار البلاد من الشخصيات الأجنبية منذ سنوات، عرضا عسكريا في العاصمة الكورية الشمالية الشهر الماضي.

وراجت تكهنات بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي نادرا ما يغادر البلاد سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث تزويد روسيا بالأسلحة على هامش منتدى رئيسي في فلاديفوستوك الأسبوع المقبل.