قمة مجموعة العشرين تتوصل إلى توافق وتدعو إلى السلام بأوكرانيا

وجاء في البيان الختامي لليوم الأول من القمة "ندعو جميع الدول إلى التمسك بمبادئ القانون الدولي بما في ذلك سلامة الأراضي والسيادة، والقانون الإنساني الدولي، والنظام المتعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار".

اتفق زعماء مجموعة العشرين على إعلان توافقي في اليوم الأول من المحادثات المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، السبت، داعين إلى السلام في أوكرانيا.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وتستمر القمة يومين.

وقال رئيس وزراء الهند المضيفة للحدث ناريندرا مودي إنه "تم اعتماد إعلان الزعماء بشأن قمة العشرين، التي لم يحضرها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جين بينغ".

وأضاف مودي "لقد تلقيت أخبارا جيدة، وبفضل العمل الشاق الذي قام به فريقنا، تم بناء التوافق على إعلان قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، وأقترح تبني هذا الإعلان".

ويمثل هذا الإجماع انفراجة في ظل انقسام مجموعة العشرين بشأن الحرب في أوكرانيا، حيث يقال إن الغرب يضغط من أجل إدانة الحرب في الإعلان.

وجاء في البيان الختامي لليوم الأول من القمة "ندعو جميع الدول إلى التمسك بمبادئ القانون الدولي بما في ذلك سلامة الأراضي والسيادة، والقانون الإنساني الدولي، والنظام المتعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار".

وأضاف البيان "نحن نرحب بجميع المبادرات ذات الصلة والبناءة التي تدعم السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا"، مضيفًا أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".

كما حث قادة مجموعة العشرين "الدول على تجنب استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي واحتلالها".