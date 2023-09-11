الأمم المتّحدة تنتقد "عدم الاكتراث" حيال تزايد وفيّات المهاجرين

أعرب تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة عن "صدمة جرّاء عدم الاكتراث" بشأن ازدياد عدد القتلى بين المهاجرين

انتقد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإثنين "عدم الاكتراث" الدوليّ حيال تزايد مقتل المهاجرين خصوصًا غرقًا في البحر.

وأعرب تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة عن "صدمة جرّاء عدم الاكتراث" بشأن ازدياد عدد القتلى بين المهاجرين.

وأضاف "من الواضح أنّ المزيد من المهاجرين واللاجئين يموتون من دون أن يلاحظهم أحد"، مشيرًا إلى "أكثر من 2300 شخص قضوا في البحر المتوسّط هذا العام أو فقدوا، بمن فيهم أكثر من 600 في غرق سفينة قبالة اليونان في حزيران/يونيو".

ولفت أيضًا إلى وفاة مهاجرين في قناة المانش وخليج البنغال وبحر الكاريبي وعند الحدود الأميركيّة المكسيكيّة وعند الحدود السعوديّة، حيث "يسعى مكتبه للحصول على توضيحات عاجلة بشأن مزاعم القتل وسوء المعاملة".

وأثار أيضًا مساهمة التغيّر المناخيّ في حالات الطوارئ الحقوقيّة في عدّة دول، مشدّدًا على ضرورة محاربة ثقافة إفلات "أولئك الّذين ينهبون بيئتنا" من العقاب.

وتابع تورك "يدفع التغيّر المناخيّ ملايين الأشخاص إلى المجاعة. يدمّر أيضًا آمالًا وفرصًا ومنازل وأرواح".

وقال أيضًا "لا نحتاج إلى مزيد من التحذيرات. المستقبل الديستوبيّ قد وصل بالفعل. نحتاج إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة حالًا".