واشنطن "تتسلم" نجل "أقوى تاجر مخدرات" في العالم

"إل تشابو" كان يُعتبر أقوى تاجر مخدّرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.

أعلنت السلطات الأميركية أنّ المكسيك سلّمتها، الجمعة، أوفيديو غوزمان، أحد أبناء بارون المخدّرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوزمان الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتّحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلّق بتجارة المخدّرات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان، السبت، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان لوبيز، أحد أبناء إل تشابو والمتّهم بتهريب مخدّرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى".

واعتبرت الوزارة أن "تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأميركية والمكسيكية للحدّ من تهريب المخدرات"، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

يذكر أن أوفيديو غوزمان لوبيز، الملقب بـ"إل راتون" أي "الفأر" أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام. وهو ملاحق في الولايات المتّحدة بتهمة التورّط في أزمة الفنتانيل التي يعاني منها هذا البلدن وقد وجّه إليه القضاء الأميركي في وقت سابق من هذا العام اتّهامات رسمية في هذه القضية.

يُشار في السياق إلى أن والده أدين عام 2019 بإدارة "كارتيل سينالوا" الذي يُعتقد أنه أكبر عصابة للمخدرات في العالم، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

وتعتبر السلطات الأميركية "إل راتون" عضوًا أساسيًا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوزمان لوبيز.

وكان "إل تشابو" يُعتبر أقوى تاجر مخدّرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.