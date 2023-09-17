ثلاثة قتلى في تحطُّم مروحية كانت تكافح حرائق غابات غرب تركيا

قال نائب رئيس بلدية مندريس، أركان أوزكان: "تبلغنا بحزن مقتل أفراد طاقم مروحيتنا التي سقطت في بحيرة، فيما كانت تكافح حريق الغابات"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

تتواصل عمليات البحث في تركيا، اليوم الأحد، للعثور على جثث ثلاثةأفراد من طاقم مروحية كانت تشارك في مكافحة حرائق غابات قرب مدينة إزمير السياحية، وذلك بعدما أعلنت السلطات مقتلهم.

وكان ثلاثة قرغيزيين وتركي يستقلون هذه المروحية، حين غرقت في بحيرة كانت تسحب مياهها لمكافحة حريق مساء السبت. ونجا قرغيزي واحد ونقل إلى المستشفى من دون خطورة على حياته.

وقال نائب رئيس بلدية مندريس، أركان أوزكان: "تبلغنا بحزن مقتل أفراد طاقم مروحيتنا التي سقطت في بحيرة، فيما كانت تكافح حريق الغابات"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وفي وقت سابق، صرح وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي للتلفزيون بأن "غواصي فرق الإغاثة، رصدوا حطام المروحية، لكن الرؤية سيئة جدا في الوقت الراهن".

وبثت قنوات التلفزة مشاهد أظهرت زوارق انتشلت أجزاء من حطام المروحية، وتواصل البحث عن الجثث.

وبعدما شهدت في 2021 حرائق غابات مدمرة، عززت أنقرة إمكاناتها على هذا الصعيد من حيث العديد والتجهيزات.