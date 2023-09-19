الهند تطرد دبلوماسيًّا كنديًّا كبيرًا على خلفية اغتيال زعيم للسيخ

قالت وزارة الخارجيّة الهنديّة في بيان إنّ "المزاعم المتعلّقة بضلوع الحكومة الهنديّة بأيّ عمل عنف في كندا، سخيفة" مضيفة "نحن دولة ديموقراطيّة مع التزام واضح بسيادة القانون"

أعلنت الهند الثلاثاء أنّها أمرت دبلوماسيًّا كنديًّا رفيع المستوى بمغادرة البلاد بعد ساعات على طرد أوتاوا دبلوماسيًّا هنديًّا في إطار قضيّة قتل انفصاليّ من السيخ قرب فانكوفر.

وأوضحت وزارة الخارجيّة الهدنيّة في بيان أنّ قرار نيودلهي يعكس "القلق المتزايد حيال تدخّل دبلوماسيّين كنديّين في شؤوننا الداخليّة وضلوعهم في نشاطات مناهضة للهند".

واستدعي مفوّض كندا السامي في الهند وأبلغ الثلاثاء قرار الحكومة الهنديّة طرد دبلوماسيّ كنديّ رفيع المستوى على ما أضاف البيان.

وأوضحت الوزارة الهنديّة "طلب من الدبلوماسيّ المعنيّ مغادرة الهند في الأيّام الخمسة المقبلة".

وأتى هذا القرار بعد ساعات على إعلان كندا طرد دبلوماسيّ هنديّ كبير.

وكان رئيس الوزراء الكنديّ جاستن ترودو أشار أمام البرلمان الاثنين إلى وجود "عناصر موثوقة" تدفع إلى الظنّ أنّ الهند قد تكون مسؤولة عن اغتيال هارديب سينغ نيجار وهو من زعماء السيخ يحمل الجنسيّة الكنديّة، في حزيران/يونيو في غرب كندا.

ورفضت نيودلهي في وقت سابق الثلاثاء هذه الاتّهامات واعتبرتها "سخيفة".

وقالت وزارة الخارجيّة الهنديّة في بيان إنّ "المزاعم المتعلّقة بضلوع الحكومة الهنديّة بأيّ عمل عنف في كندا، سخيفة" مضيفة "نحن دولة ديموقراطيّة مع التزام واضح بسيادة القانون".