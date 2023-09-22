غياب وزير الدفاع عن الأنظار... أحدث حالة اختفاء لمسؤول صيني

مسؤول رفيع جديد في الصين يختفي عن الأنظار، ما يؤكد على أنه بات يخضع للتدقيق والتحقيق من قبل لجان الرقابة والانضباط المكلفة بمراقبة المسؤولين المشتبه في انتهاكهم لوائح الحزب أو قوانين الدولة.

اختفاء وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، الذي يجري التحقيق معه لاتهامه بالفساد، هي أحدث حالة اختفاء غامضة في الآونة الأخيرة لمسؤول رفيع في حاشية الرئيس، شي جينبينغ.

عادة ما يكون الاختفاء أول علامة واضحة على أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط تحقق مع مسؤول. واللجنة هي جهة رقابية تابعة للحزب الشيوعي الصيني مكلفة بمراقبة المسؤولين المشتبه في انتهاكهم لوائح الحزب أو قوانين الدولة.

وإذا كان المسؤول من الجيش، تكون جهة التحقيق هي لجنة فحص الانضباط التابعة لجيش التحرير الشعبي.

وتتنوع الأفعال التي تخضع للتدقيق، من الفساد إلى عدم الولاء السياسي إلى إقامة علاقة خارج نطاق الزواج، بحسب ما أظهرته بيانات سابقة للجنة.

واستمرت حالات الاختفاء السابقة لأسابيع أو حتى شهور، مثلما حدث في حالة شخصية أخرى رفيعة المستوى، وهي لوزير الخارجية السابق، تشين غانغ، المختفي منذ 25 حزيران/ يونيو الماضي.

وفيما يلي بعض حالات الاختفاء الأخيرة:

لي شانغ فو: وزير الدفاع

قالت عشرة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة "رويترز"، إن وزير الدفاع لي يخضع للتحقيق على خلفية عملية شراء معدات عسكرية تحيط بها شبهة فساد.

وكان أحدث ظهور له يوم 29 آب/ أغسطس الماضي في بكين، وهو يلقي الكلمة الرئيسية في منتدى أمني مع دول أفريقية. وفي وقت سابق من الشهر ذاته، زار لي روسيا وبيلاروسيا.

وبدأ التحقيق معه بعد عودته من تلك الرحلة بوقت قصير.

وبحلول الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري، ألغت وزارة الدفاع رحلة لي إلى فيتنام لحضور اجتماع دفاعي سنوي كان من المقرر عقده في السابع والثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري، وعزا مسؤولون فيتناميون ذلك لأسباب صحية.

تشين غانغ: وزير الخارجية السابق

كان تشين نجما سياسيا صاعدا حتى تموز/ يوليو الماضي، عندما جردته الصين من لقب وزير الخارجية دون أي توضيح.

وبصفته مساعدا موثوقا به سابقا للرئيس شي جينبينغ، ومبعوثا سابقا إلى الولايات المتحدة، سُمح له بالاحتفاظ بلقبه الآخر، وهو مستشار الدولة، الذي يعد منصبا أعلى من الوزير، لكنه لا يمنح أي سلطة حقيقية في حد ذاته.

وكان أحدث ظهور لتشين في 25 حزيران/ يونيو الماضي، وهو يعقد اجتماعات في بكين مع نظرائه من دول مثل روسيا وفيتنام.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء الماضي، عن مصادر مطلعة، أن تشين أقام علاقة خارج نطاق الزواج عندما كان سفيرا لدى الولايات المتحدة.

شياو يا تشينغ: وزير الصناعة السابق

اختفى وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن الأنظار في أوائل تموز/ يوليو من العام الماضي، وبعد حوالي ثلاثة أسابيع، قالت وسائل الإعلام الرسمية إنه يخضع للتحقيق بتهمة فساد.

وبرز شياو في ترويجه لصناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، وهي الأكبر في العالم. وفي نهاية المطاف، طُرد من الحزب الشيوعي الصيني بتهمة تلقي رشوة وأُعفي من مهامه الحكومية في كانون الأول/ ديسمبر.

لي يو تشاو وشو تشونغ بو: القياديان السابقان في قوة الصواريخ

من بين القادة العسكريين المختفين أيضا، لي يو تشاو (60 عاما)، الذي عُين مسؤولا عن الصواريخ التقليدية والنووية الصينية في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي.

وفي تموز/ يوليو من هذا العام، أعلنت بكين تغييرا في قيادة قوة الصواريخ واستبدلت لي بقائد في البحرية، بما يخالف تقليدا كان متبعا، وهو اختيار شخص من نفس القوة لرئاستها.

وحل قائد في القوات الجوية من قيادة المنطقة الجنوبية محل شو تشونغ بو. ولم يظهر أي من لي يو تشاو أو شو تشونغ بو علنا منذ شهور.