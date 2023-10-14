خارجية الاتحاد الأوروبي: إجلاء شمال غزة "عملية مستحيلة"

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تمامًا تنفيذه".

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وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بكين، في اليوم الأخير من زيارته للصين، "أقول بصفتي ممثلاً للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي ... إن (عملية الإجلاء) من المستحيل تمامًا تنفيذها".

وتابع: "تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يشكل أزمة إنسانية".

وحول تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، التي قالت فيها، الجمعة، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أوروبا تقف "إلى جانب" إسرائيل التي تملك "حق الدفاع عن نفسها" في مواجهة "الفظائع التي ارتكبتها حماس"، أشار بوريل إلى "حدود هذا الموقف"، معتبرًا أن "إسرائيل ملزمة في دفاعها عن نفسها بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني".

وأردف: "الموقف واضح، إننا ندافع بالتأكيد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" مضيفًا "لكن كأي حق آخر، هذا له حدود، وهذه الحدود هي القانون الدولي".

واعتبر بوريل أن الإستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لـ"دوامة العنف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليًا.

وقال بعد سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى مع مسؤولين صينيين، إن الاتحاد الأوروبي والصين متفقان على حل الدولتين: "إننا موافقان بالتأكيد على أن الحل الوحيد البعيد المدى لهذه الأزمات المتعاقبة ... هو العمل على حل الدولتين".

وأضاف "اتفقنا على وجوب أن تبذل الأسرة الدولية كل ما أمكن لمنع مزيد من التدهور الذي قد ينتشر إلى المنطقة".

وتدخل الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، يومها السابع وسط استمرار الغارات الجوية شديدة القسوة والعنف التي ينفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر.

وحسب آخر معطيات وزارة الصحية الفلسطينية، السبت، استشهد 1900 فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء وبينهم من النازحين داخل القطاع بشكل قسري، وأصيب أكثر من 7 آلاف آخرين بجروح، فيما قُتل 1200 إسرائيلي.