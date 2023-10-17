جامعة بيرن السويسريّة تطرد أستاذًا أبدى تعاطفه مع الفلسطينيّين

كانت جامعة برن الأسبوع الماضي أعلنت تعليق عمل الأستاذ بمفعول فوريّ بعدما قام بمنشورات "مرفوضة" عبر منصّة إكس، حتّى استيضاح الملابسات نهائيًّا.

طردت جامعة برن السويسريّة، اليوم الثلاثاء، أستاذًا أدلى بتعليقات اعتبرتها الجامعة "مرفوضة" عبر منصّة إكس، كان قد تعاطف فيها مع الفلسطينيّين.

ومن جهة أخرى، قالت الجامعة إنّها باشرت "تحقيقًا إداريًّا" يشمل معهد دراسات الشرق الأوسط حيث كان يعمل الأستاذ.

وشدّد كريستيان لومان رئيس جامعة برن في بيان "تأخذ إدارة الجامعة هذه القضيّة بجدّيّة كبيرة. والظروف والفعّاليّات الّتي تجرى ضمن المعهد ستحدّد بدقّة من الآن وصاعدًا".

خلال التحقيق الّذي يتوقّع أن يستمرّ شهرين، قرّرت جامعة برن تعليق مهامّ إحدى مديرات المعهد سيرينا تورينو.

وكانت جامعة برن الأسبوع الماضي أعلنت تعليق عمل الأستاذ بمفعول فوريّ بعدما قام بمنشورات "مرفوضة عبر منصّة إكس، حتّى استيضاح الملابسات نهائيًّا".

لكنّ قرار اليوم يقضي بصرف الأستاذ فورًا على ما أوضحت الجامعة.

وأوضح كريستوف بابا الأمين العامّ لجامعة برن والمسؤول عن القسم القانونيّ فيه "الصرف بمفعول فوريّ مردّه التصرّف غير المقبول وفقدان الثقة الناجم عنه".

ولا تزال إسرائيل تشنّ هجماتها الوحشيّة والعشوائيّة على قطاع غزّة، مستهدفة المدنيين في كلّ مكان في القطاع، وكان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني، والتي استهدفت فيها إسرائيل المرضى والمصابين والممرضين، وهناك تقديرات بسقوط أكثر من 500 شهيد حتّى هذه اللحظة.